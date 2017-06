Däumelinchen zu Besuch

Der Forstbezirk Taura lädt am 18. Juni Groß und Klein zum „Tag der offenen Tür“ in die Walderlebnisscheune nach Taura ein. Der Eintritt ist frei.

Taura. In der Zeit von 13 bis 17.30 Uhr können die Schätze der Walderlebnisscheune sowie das dazugehörige Außengelände mit Barfuß- und Erlebnispfad erkundet werden. Die Besucher haben die Möglichkeit in das Reich des Waldes und seiner Bewohner einzutauchen. Dabei erhalten sie Einblick in die tägliche Arbeit der Waldpädagogik. Verschiedene waldpädagogische Lehrmaterialien, wie etwa Puzzle oder Tastboxen stehen den Besuchern vor Ort zur Verfügung und können nach Belieben ausprobiert werden.



Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet um 14.30 Uhr eine wunderschön inszenierte Theateraufführung mit den rund 60 Darstellern der Naturbühne Dornreichenbach. Sie präsentieren den Gästen das Märchen „Däumelinchen“. Im Anschluss an die Theateraufführung findet die Prämierung eines Bilderwettbewerbes statt, wobei die drei ersten Plätze bekanntgegeben und prämiert werden. Grundschulkinder der 2. Klassenstufe konnten im Vorfeld Bilder zu dem Thema „Däumelinchen auf Entdeckungsreise durch den Wald“ einreichen. Diese werden ebenfalls an dem Tag ausgestellt und können von den Gästen bestaunt werden.



Für das leibliche Wohl sorgt der Ferienpark Taura. Er reicht Kaffee und Kuchen. Es wird empfohlen mit den Fahrrädern anzureisen oder die Fahrzeuge im Ort entlang der Neußener Straße abzustellen. Vor Ort stehen kaum Parkplätze zur Verfügung.