DKC bot Spitzenreiter bis zum Ende Paroli

Kegelsport. Nach dem geglückten Auswärtssieg in Freital war der Spitzenreiter aus Zwickau in Dommitzsch zu Gast. Der DKC tat alles daran, diesen mächtigen Gegner zu bezwingen. Ohne Erfolg.

David Schade und Alexander Rudolf bildeten das Starterpaar des DKC und sie sollten den Gast gleich unter Druck setzen. Ihre Gegenspieler waren die Zwickauer P. Hirsch und D. Grafe.

Bei Schade gingen die beiden ersten Bahnen verloren. Mit einer sehr guten dritten Bahn war er wieder im Spiel. Die letzte gab er wieder ab, sodass er sein Spiel verlor 1:3 – (551:568). Rudolf machte wieder ein sehr gutes Spiel. Nach drei Bahnen hatte er sein Spiel bereits gewonnen. Am Ende ein klares 3:1 – (593:553). Jeder hatte einen Punkt und der DKC lag mit 23 Kegeln vorn.

Im Mittelpaar spielten diesmal Lars Günther und Gabriel Matthäus. Sie spielten gegen P. Voigt und F. Forster. Günther begann mit einer schlechten Bahn, konnte sich dann aber steigern. Es entwickelte sich die spannendste Paarung. Am Ende aber leider zu Ungunsten mit nur einem Kegel des Dommitzschers 2:2 - (536:537).

Matthäus startete vielversprechend, verlor aber die zweite Bahn dann knapp. In der zweiten Hälfte zeigte der Zwickauer dann sein Können und zog davon und gewann das Spiel 1:3 – (514:541). Die Zwickauer führten jetzt mit 3:1, hatte aber nur fünf Holz Vorsprung.

Stefan Holike und Rico Wiesner hatten es nun in der Schlusspaarung noch in der Hand. Ihre Gegenspieler waren auf der Zwickauer Seite L. Pansa und T. Scholle. Holike kam nicht wie gewollt ins Spiel, was der Zwickauer auch gleich ausnutzen konnte und sich absetzte. Die anderen drei Bahnen waren dann ausgeglichen, wobei Holike den Abstand noch verkürzte. Zum Sieg reichte es aber nicht mehr 1:3 – (555:589).

Wiesner kam gut ins Spiel und holte sich die erste Bahn. Sein Gegenspieler zog aber gut mit, sodass sich Wiesner nicht entscheidend absetzen konnte. Mit Siegen der dritten und vierten Bahn holte er den nächsten Punkt für den DKC (3:1 -566:545). Am Ende auch noch eine knappe Niederlage im Gesamtergebnis.

Damit wurde das mögliche Unentschieden unglücklich verpasst. Nach Satzpunkten (13:11 für Zwickau), aber auch im Gesamt war der DKC sehr nah dran am Spitzenreiter. Aber das Quäntchen Glück fehlte.

Gut gespielt, aber verloren. Jetzt kommen für die Dommitzscher wichtige Spiele. Am Samstag ist man zu Gast in Deutzen. Ein Sieg dort wäre ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.Jens Günther

Machte ein gutes Spiel: Alexander Rudolf.

Ergebnisse:

KTV Zeulenroda – SV Blau-Weiß Deutzen 6,0:2,0 Dommitzscher KC 77 – TSV 90 Zwickau 2,0:6,0 ATSV Freiberg – SV Blau Weiß Auma 7,0:1,0 ESV Lok Rudolstadt – KSV 1991 Freital 4,5:3,5 SK Markranstädt 1990 – SG Grün-Weiß Mehltheuer 7,0:1,0

Aktuelle Tabelle: