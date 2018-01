DKC fehlten Präzision und Glück

Kegelsport. Der Dommitzscher Kegelclub trat am Wochenende gegen den ESV Lok Rudolstadt an. Obwohl das Spiel sich sehr spannend gestaltete, ging der Sieg am Ende an die Heimmannschaft aus Rudolstadt.

Die Dommitzscher wollten unbedingt an die Erfolgsserie aus den beiden Heimsiegen, die sie zuletzt erspielt hatten, auch in Rudolstadt anknüpfen. Auf der schwer zu bespielenden Bahn sollte an die guten Leistungen angeknüpft werden.

Das Starterpaar bildete wieder David Schade und Jens Günther. Ihre Gegenspieler waren M. Heinemann und D. Barth. Schade konnte auf den ersten beiden Bahnen bei den guten Abräumern seines Gegenspielers nicht ganz mitgehen. Die dritte Bahn entschied er dann für sich. Mit nur 14 Kegeln Rückstand ging es auf die letzte Bahn. Aber auch hier hatte sein Gegenspieler wieder die besseren Anschübe in den Abräumern. Schade verlor sein Spiel 1:3 bei 541:567 Holz.

Bei J. Günther war es ähnliches. Die Führung wechselte ständig. Auch er musste am Ende die letzte Bahn für einen Mannschaftspunkt gewinnen. Die Schwäche seines Gegenspielers auf der letzten Bahn konnte er mit 547:541 Holz nutzen und den Punkt für den DKC holen. Damit 1:1. Der Rückstand der Dommitzscher betrug nur 20 Kegel.

Lars Günther und Alexander Rudolf gingen im Mittelpaar an den Start. Ihre Gegenspieler waren S. Axthelm und G. Kunstmann. Der Gegenspieler von L. Günther hatte einen Sahnetag erwischt. Ihm glückte einfach alles. Auch wenn Günther nach der Hälfte mit zwei verlorenen Bahnen zurücklag, konnte er den Abstand doch in Grenzen halten. Auf der dritten Bahn zog der Thüringer aber dann endgültig davon.

Versöhnlich war dann nur der Sieg auf der letzten Bahn. Der Punkt ging an Rudolstadt und damit 2:1 (596:556). Das Duell zwischen Rudolf und seinem Gegenspieler war der spannende Höhepunkt des Spieles. Einer Satzpunktteilung folgte je ein Satzgewinn des Kontrahenten. Mit nur zwei Kegeln Unterschied ging es auf die letzte Bahn. Und die lief mit 137:130 für den Thüringer, der am Ende mit 2,5:1,5 (555:550) knapp gewann. Auch hier ging für Rudolf die Bahn erst in den Abräumern verloren. Die Dommitzscher lagen nun mit 1:3 zurück und der Rückstand war auf 65 Kegel angewachsen.

Für Rico Wiesner und Stefan Holike ging es darum, das Ruder noch herumzureißen. Ein schweres Unterfangen, aber durchaus noch machbar. Ihre Gegenspieler waren M. Lämmerhirt und F. Gießler. Wiesner kam hervorragend ins Spiel. Nach einem knappen Sieg auf der ersten Bahn setzte er sich mit konstanten Bahnen immer mehr von seinem Gegenspieler ab. Die letzte Bahn ging dann zwar knapp verloren, dies schmälert aber nicht das tolle Ergebnis von 3:1 Bahnen (551:591).

St. Holike machte auch ein gutes Spiel. Leider verlor er die ersten beiden Bahnen jeweils denkbar knapp. Mit nur sieben Kegeln Rückstand ging es auf die letzten beiden Bahnen. Aber auch bei ihm waren die Bilder in den Abräumern teilweise unbespielbar. Anders bei seinem Gegenspieler, der sich dadurch immer wieder entscheidend nach vorn spielte. Holike verlor sein Spiel auch knapp mit 1:3 Bahnen uns 551:564 Holz. Am Ende holten die Rudolstädter nur 38 Kegel mehr. Insgesamt also eine sehr spannende Partie.

Die Dommitzscher waren bei diesem 2:6 wiedermal gar nicht so schlecht. Es war aber mehr drin. Ausschlaggebend für die Niederlage waren aber die 78 Kegel mehr Abräumer der Thüringer. Dort fehlt den DKC-Kegler zurzeit etwas die Präzession und das Quäntchen Glück. Mit dieser doch guten und geschlossenen Mannschaftsleistung geht es am Samstag nach Freital, wo die Dommitzscher beim derzeitigen Zweiten zu Gast sind. Bisher war Freital für die Dommitzscher immer ein gutes Pflaster. Bei der Ausgeglichenheit der Staffel zählt einfach jeder Punkt.

Ergebnisse:

KTV Zeulenroda – KSV 1991 Freital 2:6 ESV Lok Rudolstadt – Dommitzscher KC 6:2 ATSV Freiberg – TSV 90 Zwickau 7:1 SK Markranstädt – SV Blau-Weiß Deutzen 8:0 SG Grün-Weiß Mehltheuer – SV Blau Weiß Auma 3:5



Aktuelle Tabelle: