DKC legt den Tabellenzweiten aufs Kreuz

Kegelsport. (2. Bundesliga/Männer) Dommitzscher Kegelclub 77 – ATSV Freiberg 6:2 (3411:3253). Um nicht vollends den Kontakt zum Mittelfeld zu verlieren, musste unbedingt ein Sieg her.



Schade und Günther sollten die Grundlage für den Sieg legen. Dies gelang nur teilweise, da ein Freiberger stark aufspielte. Ihre Gegenspieler waren I. Stein und F. Wagner. Schade kam sehr gut ins Spiel und führte nach der Hälfte mit 2:0. Alles sah nach einem sicheren Sieg aus. Doch durch die verlorene dritte Bahn wurde es wieder spannend. Der Freiberger war wieder ran und holte sich sogar noch die letzte Bahn. Glücklicher Weise reichten die Gesamtkegel dann noch zum Sieg 2:2 – (546:535). J. Günther spielte gegen den am Ende besten Freiberger. Dieser gewann die erste Bahn souverän und zog schon weit davon. Nach der knapp verlorenen zweiten Bahn war dieses Spiel quasi entschieden. Die beiden letzten dienten nur noch zur Schadensbegrenzung, was dann aber hervorragend klappte. Der Dommitzscher holte sich noch die letzte Bahn, verlor aber 1:3 – (549:612). Jede Mannschaft holte einen Punkt. Allerdings führte Freiberg mit 52 Kegeln, was zwischendurch schon viel schlimmer aussah. Also alles noch machbar.



Günther und Wiesner spielten diesmal im Mitteldurchgang des DKC. Sie hatten die Aufgabe, den Rückstand zu verringern und weitere Mannschaftspunkte zu holen. R. Mehlhorn und M. Hahn auf der Freiberger Seite wollten dies natürlich verhindern. L. Günther spielte über weite Strecken unglücklich. Das nennt man dann wohl einen gebrauchten Tag. Trotzdem war er immer nah an seinem Gegenspieler dran und vor der letzten Bahn lag er nur zwei Kegel hinten. Aber mit den angespielten Bildern in den Abräumern auf der letzten Bahn konnte er an diesem Nachmittag nichts mehr reißen. Er verlor sein Spiel mit 1:3 (519:538). R. Wiesner präsentierte sich wieder in seiner gewohnt sehr guten Form und ließ seinem Gegenspieler keine Chance. Konstant und souverän spielte er seine Bahnen und erreichte zum wiederholten Male die 600er Marke. Am Ende ein klares 4:0 (602:523). Auch hier holte jede Mannschaft einen Punkt. Die Dommitzscher hatten das Spiel gedreht und führten jetzt mit 8 Kegeln.



Für Spannung war also gesorgt. Holike und Rudolf hatten es nun in der Hand, den so wichtigen Sieg zu holen. Bei den Freibergern wollten M. Zimmer und A. Göthling natürlich auch ihre Chancen nutzen. Beide Dommitzscher zeigten aber gleich von Beginn an, wer hier Herr im Hause ist. Holike spielte konstant und führte nach der Hälfte mit 2:0 und beruhigend mit 44 Kegeln. Rudolf tat es ihm gleich und legte einen sehr guten Start hin. Auch er führte nach zwei Bahnen mit 2:0 und 49 Kegeln. Damit war es mit dem Siegeswillen der Gäste vorbei. Ruhig spielten beide ihre beiden letzten Bahnen. St. Holike erreichte auch die 600er Marke und gewann mit 4:0 – (600:523). A. Rudolf blieb nur knapp unter dieser Marke, gewann aber auch mit 4:0 (595:522).



Die Dommitzscher gewannen verdient gegen ATSV Freiberg. Die erreichten Ergebnisse machen Mut für die nächsten Aufgaben. Damit ist die Hinrunde gespielt. Zum Start der Rückrunde in 14 Tagen erwarten die Dommitzscher den KTV Zeulenroda. Mit einem weiteren Sieg sollte der Rückstand zum Mittelfeld weiter verkürzt werden.



Aktuelle Ergebnisse: KTV Zeulenroda – ESV Lok Rudolstadt 2:6; Dommitzscher KC 77 – ATSV Freiberg 6:2; KSV 1991 Freital – SK Markranstädt 1990 2:6; TSV 90 Zwickau – SG Grün-Weiß Mehltheuer 6:2; SV Blau-Weiß Deutzen – SV Blau Weiß Auma 5:3





Aktuelle Tabelle: 01. TSV 90 Zwickau 18:00 02. ATSV Freiberg 10:08 03. SK Markranstädt 1990 10:08 04. ESV Lok Rudolstadt 10:08 05. KTV Zeulenroda 10:08 06. KSV 1991 Freital 10:08 07. SG Grün-Weiß Mehltheuer 8:10 08. Dommitzscher KC 77 6:12 09. SV Blau-Weiß Deutzen 6:12 10. SV Blau Weiß Auma 2:16