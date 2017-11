DKC steckt im Keller fest

Kegelsport. (2. Bundesliga/Männer) Dommitzscher KC – Grün-Weiß Mehltheuer 3:5 (3220:3296). David Schade und Jens Günther eröffneten die Partie für die Dommitzscher. Bei Schade entwickelte sich eine sehr spannende und enge Partie. Er verlor zwar gleich die erste Bahn, konnte aber die nächsten beiden knapp für sich entscheiden. Mit einer guten letzten Bahn holte er sich den dritten Punkt und damit den Sieg – 3:1 (506:508). Die dabei erspielten Holz waren allerdings nicht so berauschend. J. Günther hatte gegen den am Ende besten Mehltheuerer auf den beiden ersten Bahnen wenig entgegenzusetzen. Auf den beiden letzten Bahnen ging es nur noch um Schadensbegrenzung – 0:4 (545:596). Ein sicherlich holpriger Start. Aber bei einem 1:1 und mit einem Rückstand von 53 Holz war noch alles möglich.



Das DKC-Mittelpaar bildeten Lars Günther und Alexander Rudolf. L. Günther lieferte eine sehr gute Leistung ab. Durch sein starkes Abräumerspiel hielt er seinen Gegenspieler immer auf Distanz – 3:1 bei 576:567 Holz. Rudolf spielte gegen seinen ehemaligen Sportfreund aus Leipziger Zeiten. Leider lief beim Dommitzscher nicht viel zusammen. Wichtig war hier der 3:1-Sieg (525:504), aber die erspielten Holz waren wie bei D. Schade zu wenig. Die Dommitzscher waren aber wieder im Spiel. Beide Spiele gewonnen und auch noch Holz rausgeholt. Man führte mit 3:1 und der Rückstand betrug jetzt nur noch 23 Holz.



Stefan Holike und Rico Wiesner hatten es in der Hand, das Spiel zu entscheiden. In beiden Partien wechselte die Führung ständig. Aber die beiden Dommitzscher führten vor der letzten Bahn jeweils mit 2:1. Allerdings lag alles eng zusammen, so dass ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage möglich waren.

Doch es kam knüppeldick für den DKC. Gegen die starken Abräumer der Gäste waren die Dommitzscher an diesem Tage chancenlos. Beide verloren ihr letztes Spiel und die Gäste erreichten auch jeweils noch das bessere Gesamtergebnis. Für Holike ein 2:2 (524:563) und bei Wiesener auch ein 2:2 (544:558). Die Gesamtholz waren eh weg, aber mit wenigstens einem Punkt wäre ein Unentschieden drin gewesen.



Mit einem Gesamtergebnis von 3220:3296 Holz holten sich die Gäste noch die zwei Kegelpunkte und gewann mit 5:3. Die Dommitzscher standen mit leeren Händen da. Leider fehlt den DKC-Keglern momentan das Quäntchen Glück und sicherlich auch etwas das Selbstvertrauen in den Abräumern. Mit über 100 Holz weniger gegenüber den Gästen ist es bei diesem Spielsystem schwer zu gewinnen.