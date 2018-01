DKC-Mädels stürzen den Tabellenführer

Das letzte Spiel lag bereits fast zwei Monate zurück. Genug Zeit für die Dommitzscherinnen, zu trainieren und Fehler auszubessern. Im Spiel gegen den Tabellenführer wollten die DKC-Mädels nun leistungsverbessert aufspielen. Jessica Günther und Julia Cichalla eröffneten das Spiel für den DKC. Man sah frühzeitzig, dass es ein guter Tag für die Dommitzscherinnen werden würde. Für J. Cichalla lief es sehr gut. Mit 510 Holz (Tagesbestleistung) erspielte sie eine neue persönliche Bestleistung. Jessica Günther erspielte sehr gute 466 Holz. Ihre Gegenspielerinnen kamen auf 475 und 456 Holz.

Die Dommitzscherinnen lagen nach dem ersten Durchgang mit 45 Holz in Führung. Nun hieß es für Lisa-Marie Langrock und Denise Günther noch mal Vollgas zu geben und den Sack zuzubinden. L.-M. Langrock spielte sehr gute 485 Holz und Denise Günther brachte 482 Holz ins Protokoll. Das Bennewitzer Schlusspaar erspielte 498 Holz und 478 Holz. Am Ende reichte es endlich für den lange ersehnten ersten Sieg. Die Dommitzscher gewannen mit 36 Holz plus. Die Freude bei den Spielerinnen und den Trainern war riesen groß. An diesem Samstag wollen die DKC-Mädchen in Bautzen einen Sieg nachlegen.

Aktuelle Tabelle: