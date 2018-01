DKC-Sechs mit dem Glück der Tüchtigen

Kegelsport. Der Dommitzscher Kegelclub kämpfte in der 2. Bundesliga der Männer gegen den KSV Freital. Trotz einiger einzelner Niederlagen konnte sich Dommitzsch am Ende durchsetzen.

Nach der Niederlage gegen Rudolstadt stand gleich das nächste Auswärtsspiel an. Zu Gast waren die Dommitzscher beim KSV aus Freital. Das Hinspiel in Dommitzsch konnte der starke Aufsteiger für sich entscheiden.

Alexander Rudolf und David Schade bildeten gegen die Freitaler das Starterpaar. Ihre Gegenspieler waren L. Dietze und S. Keil. Beide Freitaler begannen sehr gut und holten sich jeweils ihre Bahn. Aber die beiden Dommitzscher konnten auf der nächsten Bahn den Spieß umdrehen und ihre Bahnen gewinnen. Dabei holten sie sogar noch etliche Kegel heraus. Rudolf ließ dann zwei Bahnen mit jeweils 155 Kegeln folgen. Sein Gegenspieler konnte da nicht mitgehen. A. Rudolf gewann sein Spiel mit 3:1 und sehr guten 610:569 Kegel. Schade verlor die dritte Bahn und lag nun mit 1:2 hinten. Mit einer guten letzten Bahn sicherte er sich ebenfalls den Sieg 2:2 – (591:558). Die Dommitzscher führten etwas unerwartet klar mit 2:0 und hatten sich einen Vorsprung von 74 Kegel erspielt.

Im Mittelpaar sollten nun Lars Günther und Rico Wiesner weitere Mannschaftspunkte für die Dommitzscher holen. Ihre Gegenspieler waren M. Knöpchen und R. Penzholz. L. Günther’s Gegenspieler zeigte aber gleich mit 171 Holz auf der ersten Bahn, dass dieses Spiel noch weit von einer Vorentscheidung entfernt war. Doch Günther spielte sich heran und lag sogar vor der letzten Bahn mit 2:1 in Front, konnte dann aber nicht mehr weiter kontern. Günther verlor sein Spiel mit einem 2:2 (531:558). R. Wiesner zeigte wieder mal sein Können und ließ schlussendlich seinem ebenfalls starken Gegenspieler keine Chance. Nach der zweiten Bahn führte er 2:0 (330:297). Die Gegenwehr war damit gebrochen. Wiesner gewann sein Spiel klar mit 4:0 und sehr guten 619:574 Kegeln. Nach dem Mittelpaar führten die Dommitzscher mit 3:1 und einem sehr guten Vorsprung von 92 Kegeln. Der Sieg war in greifbare Nähe gerückt. Aber es kamen noch zwei starke Freitaler.

Das Schlusspaar bildeten Stefan Holike und Jens Günther. Für einen Sieg könnten beide ihre Spiele sogar verlieren, mussten aber in der Gesamtkegelzahl vorn bleiben. Ihre Gegenspieler waren Ch. Vollert und M. Kubitz. Und es ging gut los für die Freitaler. Holike fand gar nicht ins Spiel. Dies nutzte der Freitaler aus und holte die beiden ersten Bahnen. Auch J. Günther verlor die beiden ersten Bahnen, war aber immer knapp an seinem Gegenspieler dran. Aus 92 Kegeln waren nur noch 27 Kegel geworden. Das Spielgeschehen drohte zu kippen. Auf der dritten Bahn konnten sich die Dommitzscher dann endlich fangen. Beide gewannen ihre Bahnen und bauten den Vorsprung wieder aus. Holike gewann auch die letzte Bahn und verkürzte auf 2:2. Zum Sieg reichte es nicht mehr – 605:573 für den Freitaler. J. Günther verlor die letzte Bahn knapp. Er gab auch den Punkt an den Freitaler ab 3:1 – (579:563). Beide konnten die Niederlagen aber verschmerzen, da die Gesamtkegel ausreichten und damit die zwei Kegelpunkte an die Dommitzscher gingen.

Der zweite Auswärtssieg dieser Saison war damit erreicht. Jetzt steht eine kleine Pause an, bevor am 3. Februar der Tabellenführer aus Zwickau zu Gast in Dommitzsch ist. Nach dem Spiel beim Zweiten der Tabelle ist das für die Dommitzscher die nächste Bewährungsprobe. Auf der Dommitzscher Anlage ist alles möglich.

Ergebnisse 12. Spieltag:

Zwickau – Zeulenroda 7:1 Freital – Dommitzsch 3:5 Deutzen– Freiberg 2:6 Auma – Markranstädt 3:5 Mehltheuer – Rudolstadt 7:1

Aktuelle Tabelle: