DRK schlägt Drängelalarm

Torgau. 25 DRK-Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen, die den ganzen Tag mit 45 kmh/h und mit gleichem Abstand direkt hintereinander fahren. Wer am vorletzten Samstag zwischen Torgau und Oschatz unterwegs war, wurde möglicherweise Zeuge dieses eher ungewöhnlichen Bildes.



Bei diesem langen Zug von verschiedensten Einsatzfahrzeugen handelte es sich um einen sogenannten Marschverband, wie Manuela Schreiber vom Kreisverband Torgau-Oschatz des Deutschen Roten Kreuzes erklärt. „Und was im Umgang mit diesen genau zu beachten ist, davon haben die meisten Menschen schlichtweg keine Ahnung.“ Ein Marschverband ist eine fahrende Aneinanderreihung mehrere Einsatzfahrzeuge und dieser wird besonders in Katastrophenfällen eingesetzt. Sinn und Zweck solcher Kolonnen, wie sie gemeinhin genannt werden, ist es schlichtweg, zeitgleich und als eine geschlossene Einheit am Ort des Geschehens anzukommen, erklärt Schreiber. „Und als Einheit müssen Marschverbände im Straßenverkehr auch behandelt werden. Wenn die drei Erkennungsmerkmale, Blaulicht, Licht und Flaggen, zu erkennen sind, dann sind wir ein einziges Fahrzeug. Ob wir zu dritt oder zu zehnt sind, spielt dann keine Rolle.“



So darf dann auch gemeinsam über rote Ampeln gefahren oder auf der Autobahn synchron die Spur gewechselt werden. Im Umgang mit Marschverbänden gibt es für den normalen Autofahrer einiges zu beachten, sagt Manuela Schreiber. Das Reindrängeln sollte auf jeden Fall vermieden werden. Diesbezüglich gibt es regelmäßig Probleme, wie die Katastrophenschützer des DRK-Kreisverbandes bei ihrer Übung am 20. Mai feststellen mussten. „Die Leute wissen einfach nicht, wie sie mit einer solcher Kolonne umzugehen haben. Manche fahren unnötigerweise rechts ran und manche drängeln sich vollkommen egoistisch mittenrein. Gerade diesbezüglich ist es wichtig, unsere Fahrer so zu schulen, dass sie dann nicht auf ihr Recht pochen. Ansonsten kann es gefährlich werden“. Wie gefährlich genau, das konnte Schreiber bereits am eigenen Leib erfahren. So passierte es beim Auffahren eines Marschverbandes auf die Autobahn, dass ein Pkw in die Reihen der Einsatzfahrzeuge drängelte. „Und das war wohlgemerkt eine zweispurige Auffahrt“, fügt die DRK-Ehrenamtskoordinatorin hinzu. „Und dann hätte es eben fast gekracht.“



Um solchen Situationen zukünftig möglichst zu vermeiden, ist es für Manuela Schreiber, wie auch alle anderen Einsatzkräfte des DRK ein wichtiges Anliegen, über den Umgang mit solchen Fahrzeugkolonnen aufzuklären. Und um die Fahrer des DRK noch weiter auf die Herausforderungen des Fahrens im Marschverband vorzubereiten, findet im Laufe dieses Jahres noch einmal eine solche Übung statt, diesmal jedoch bei Nacht.