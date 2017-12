DSV fabriziert eine Nullnummer

Volleyball. (BL/M) SV Stahl Brandis – Dommitzscher SV 3:1. Wieder einmal musste ein personeller Rückschlag verkraftet werden, denn D. Graupner wird mehrere Wochen ausfallen. M. Kralisch rückte damit auf die Mittelblocker-Position.



Der 1. Satz war gleich packend. Brandis setzte mit Schnellangriffen die Dommitzscher Verteidigung unter Druck. Die Dommitzscher unterlagen mit 23:25. Im zweiten Satz spielten die Gäste bis zum 9:8 konzentriert. Der Brandiser Block kontrolliert die Dommitzscher Angriffe. Zwar fingen sich die Elbestädter wieder, konnten aber eine 19:25-Niederlage nicht mehr abwenden. Mit gewaschenen Köpfen traten sie zum dritten Satz an. Mit viel Willen setzte die Dommitzscher Angriffsmaschinerie dem Gegner zu. Permanent in Führung gewann der DSV 25:22 und holte sich Motivation für die hoffentlich folgenden zwei Sätze.



Doch die Hausherren hatten etwas dagegen und schalteten noch mal einen Gang hoch. Bei diesem Tempospiel konnte Dommitzsch’s The Green Machine maximal dranbleiben, ohne den Gegner jedoch zu gefährden. Mit 18:25 verließen die Dommitzscher das Spielfeld, ohne Punkte auswärts zu holen, aber mit dem Ergeiz es am kommenden Samstag in Hohenprießnitz besser zu machen.

Dommitzsch: Kralisch, Schulze, Schmidt, S. Simon, F. Simon, Füssel, Zirm