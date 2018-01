DSV kann das Bier kaltstellen

Volleyball. Vergangenen Sonntag trat die 2. Mannschaft des Dommitzscher SV in Delitzsch zum vorletzten Punktspiel an. Gegner waren der SV Sachsen Delitzsch und die LSG Löbnitz.

Sachsen Delitzsch – Dommitzsch 0:2:

Eigentlich ein leichter Gegner für die Dommitzscher. Aber nur eigentlich. Bereits im ersten Satz tat sich der DSV schwer mit seiner eigenen Annahme. Zuspieler R. Janetzki konnte keine ordentlichen Angriffe vorbereiten. Doch letztlich entschieden die Dommitzscher den 1. Satz mit 25:20 für sich.

Im folgenden 2. Satz stellte die DSV-Sechs die Defizite in der Annahme ab. Durch eine starke Angabenserie von S. Mitrenga und einem guten Annahmespiel von Libero H. Schumann wurde der gewohnt gute Spielgeist durch den starken Teamauftritt gefördert. Und so ging auch dieser Satz mit 25:17 klar an die Dommitzscher.

Im Anschluss Spielpause für den DSV, da nun LSG Löbnitz gegen SV Sachsen Delitzsch spielte. Die Löbnitzer siegte mit 25:11 und 25:21 klar.

Dommitzsch – Löbnitz 2:1:

Mit einem zweiten Tagessieg wollten die Dommitzscher den Spieltag komplett siegreich gestalten. Doch gleich im ersten Satz nutzten die Löbnitzer ihren Schwung aus dem vorher gegangenen siegreichen Spiel und trumpften mit starken Angriffen und sauberer Annahme auf. Auch der Block stand wie ein dichter Wald. DSV-Mittelangreifer R. Kerwel hatte es nicht leicht, ein Loch im gegnerischen Block zu finden. Nur durch die Außenangriffe von C. Smolka gelang es den Dommitzschern den ersten Durchgang mit 26:24 für sich zu entscheiden.

Der 2. Satz sollte nicht einfacher werden. J. S. Füssel zog mit einigen starken Abwehraktionen den Löbnitzern den Nervn. S. Ast brachte seine Angriffe platziert im gegnerische Feld unter und die Dommitzscher führten mit 21:18. Doch nun führten einige zweifelhafte Schiedsrichter-Entscheidungen gegen den DSV zu einer aufgebrachten Stimmung im DSV-Team. Punkt um Punkt ging an die Löbnitzer, die schlussendlich mit 26:24 gewannen. Tie-Break!

In der Vergangenheit hatte der DSV im Entscheidungssatz immer die besseren Nerven und das Glück zur Seite. Die Entschlossenheit aber auch das überlegte und ruhige Auftreten war wieder da, im Spiel der DSV-Sechs. Mit einer 8:4-Führung wurden die Seiten gewechselt. Der DSV-Block stand nun wie eine Mauer, die Angaben waren zielsicher platziert und die Zuspiele traumhaft, sodass der Satz mit 15:8 an den DSV ging. Doppelsieg!

Hoch motiviert wird sich das Dommitzscher Team nun auf sein letztes Punktspiel und das am 2. Februar um 20 Uhr stattfindende Pokalspiel in Delitzsch vorbereiten.

Aktuelle Tabelle:

1. Dommitzscher SV II 12 20:6 20 2. LSG Löbnitz 10 17:6 16 3. SV Stahl Delitzsch 7 11:6 10 4. SG Pristäblich 9 13:9 10 5. SV Arzberg 9 11:10 10 6. GSVE Delitzsch IV 6 4:10 2 7. SV Sachsen Delitzsch II 6 1:12 0 8. SV Bad Düben III 9 0 0:18 0

Dommitzsch:

S. Mitrenga, R. Janetzki, C. Smolka, R. Kerwel, A. Knappe, H. Schumann, J. S. Füssel, S. Ast