DSV schmettert sich auf Platz 2 der Kreisklasse Nordsachsen

Volleyball. Mit komplettem Kader und hoch motivierten Spielern kehrte die 2. Herrenmannschaft des Dommitzscher SV Grün-Weiß vergangenen Sonntag wieder in die Sporthalle Delitzsch Ost ein, wo der aktuelle Spieltag der Kreisklasse Nordsachsen ausgetragen wurde. Die Dommitzscher visierten in der Spielrunde zwei Siege an.

Dommitzsch II – Arzberg 2:0.

Schon im 1. Satz schenkten sich beide Mannschaften nichts. Der SV Arzberg verschaffte sich anfänglich eine kleine Führung (13:11). Im weiteren Verlauf der Satzes gelang es den Zuspielern T. Dahms/R. Janetzki die DSV-Mittelangreifer S. Mitrenga und R. Kerwel so zu bedienen, dass diese den Ball in den 3-Meter-Raum hämmern konnten. Endstand 25:22 für Dommitzsch. Im 2. Satz bekamen die Angreifer C. Smolka und S. Ast die Möglichkeit sich im Feld des Gegners auszutoben, doch der SV Arzberg hielt wacker dagegen. Es gab bis zum 23:23 einem heftigen Schlagabtausch, doch letztlich hatten die Dommitzscher das glücklichere Ende für sich 26:24 (2:0).

Priestäblich – Dommitzsch II 0:2.

In der Diagonalen kam nun J.-S. Füssel zum Einsatz, welcher den Gegner ordentlich unter Druck setzte. Das Echo kam prompt zurück, sodass die eigene Feldabwehr mit Libero H. Schumann und A. Knape ordentlich mit Arbeit versorgt wurde. Doch der Auftaktsatz endete mit einem knappen 25:23 für Dommitzsch. Siegeswillig ging es in den 2. Satz. Durch gute Block- und Angriffsarbeit, musste sich der SG Priestäblich mit einem klaren 25:15 geschlagen geben. Mit den zwei Siegen arbeiteten sich die Dommitzscher von Platz 4 auf Platz 2 hoch.