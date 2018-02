DSV-Reserve quält sich eine Runde weiter

Nach langer Verletzungspause wieder soweit hergestellt: Stefan Mitrenga. Foto: TZ

Stahl Delitzsch – Dommitzsch II 1:3

Im ersten Satz taten sich die Gänsebrunnenstädter sehr schwer bei ihrer Eingewöhnungsphase. Der geringe Freiraum rund ums Spielfeld und die sehr schlechten Lichtverhältnisse beeindruckte die Dommitzscher zunächst und behinderte sie beim Spielaufbau. Ganz anders die Gastgeber: Diese waren extrem motiviert, nutzten den Heimvorteil geschickt aus und konnten durch sehr schöne Aktionen den ersten Satz für sich verbuchen.

In der Spielpause erfolgte eine eindringliche Ansprache von Kapitän S. Mitrenga, der eine Steigerung auf allen Positionen forderte. Der Zuspieler wurde getauscht. R. Janetzki übernahm für T. Dahms die Aufgabe des „Ballverteilers“, Dahms wechselte in den Angriff. Von nun an lief es für die Dommitzscher Mannschaft zwar besser, aber noch lange nicht richtig rund. Allerdings konnte man immer wieder mit kleinen Aufgabenserien für Annahmeprobleme beim Delitzscher Gegner sorgen und da die Gänsebrunnenstädter merklich konzentrierter als im 1. Abschnitt spielten, gelang der Satzgewinn relativ deutlich.

In den Sätzen 3 und 4 keine Veränderungen im Dommitzscher Team. Obwohl zwar auf allen Positionen weiterhin nur Mittelmaß abgeliefert wurde, konnten auch diese beiden Sätze siegreich gestaltet werden und die Gäste von der Elbe ziehen somit in die Runde der letzten acht Mannschaften ein. In der treffen die Dommitzscher die nicht am regulären Spielbetrieb teilnehmende und bisher völlig unbekannte Mannschaft der Wöllnauer Volleyballoldies, die in einer offensichtlich heiß umkämpften Begegnung die 2. Mannschaft der LSG Löbnitz mit 3:2 besiegten. Alle übrigen Mannschaften hatten ein Freilos erhalten, um auf Grund der Meldungen in einen „pokalgerechten“ Ansetzungsmodus zu gelangen.

Zwar steht der genaue Spieltermin bisher noch nicht fest, aber da die Dommitzscher Volleyballer dann Heimrecht genießen, laden sie schon jetzt ganz herzlich in die Grüne Hölle an der Grundschule ein.

Satzfolge: 25:22, 19:25, 19:25, 22:25

Dommitzsch: Ast, Janetzki, Smolka, Kerwel, Schumann, Dahms, Mitrenga, Füssel