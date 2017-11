Da lief beim DSV nicht viel zusammen

Volleyball. In der Halle Delitzsch Ost traten die 1. Herren des Dommitzscher SV zum Punktspiel an. Im Duell mit den Delitzschern musste die DSV-Truppe auf Kapitän Zirm sowie die Stammspieler Döbelt und Negro verzichten. Aus der zweiten Dommitzscher Mannschaft wurde Mittelblocker Mitrenga verpflichtet. Der etatmäßige DSV-Trainer Jäckel war ebenfalls nicht anwesend, wurde aber bestens von Trainer Enge vertreten.

Die Dommitzscher hatten leichte Startschwierigkeiten, konnten sich im Angriff nicht durchsetzen und liefen so stets einem knapp Rückstand hinterher. Der 1. Satz ging mit 25:22 an die Delitzscher. Auch im 2. Satz konnten sich die Dommitzscher nicht behaupten. Mitte des Satzes wechselte Trainer Enge Mittelblocker F. Simon gegen Mitrenga aus, jedoch brachte auch diese Änderung nicht viel, da Zuspieler S. Simon mit seinen Angreifern nicht das richtige Anspiel fand. So ging auch der 2. Satz (25:16) an die Gastgeber.

Im dritten Satz fand die DSV-Sechs etwas zu ihrem Spiel, konnten den Gegner etwas aus der Reseve locken. Bis Mitte des Satzes lag der DSV in Führung. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die Delitzscher letztlich das bessere Ende hatten und auch diesen Satz (25:23) für sich entschieden. Die Dommitzscher fanden nie in das Spiel, konnten nur phasenweise Paroli bieten, sodass die Niederlage folgerichtig war.

Trotz der Niederlage bleiben die Dommitzscher weiter auf Platz 1 der Tabelle.

Dommitzsch: Füssel, Graupner, Kralisch, Mitrenga, Schmidt, Schulze, F. Simon, S. Simon