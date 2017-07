Da schießt etwas empor

Torgau. Das ist sehenswert! Nachdem Mitte Mai die Erdarbeiten begonnen haben, schießt Torgaus künftige Pilzfabrik in diesen Tagen geradezu aus dem Boden, nimmt im Gewerbegebiet an der Nordstraße Gestalt an.

„Wir liegen gut im Zeitplan“, bekundet Benjamin Limmer von der Firma Goldbeck, Auftragnehmer der Mushroom Park GmbH. Er und sein Kollege Florian Wedemeyer arbeiten für die betriebseigene Regionalgesellschaft Markleeberg und wissen auf der Torgauer Baustelle am besten Bescheid.

Die südkoreanischen Investoren lassen am Stadtrand der Elbestadt Europas modernste Pilzzuchtfarm entstehen. Bäume braucht es dazu nicht. Stattdessen gigantische Betonelemente, die mit Maschinenkraft und Fingerspitzengefühl montiert werden, so wie es die Torgauer Zeitung beobachtet hat:

Zentimeter um Zentimeter hebt der Bauhelfer mit dem stählernen Arm die am Boden liegende 20 Tonnen schwere Stütze an, bis sie senkrecht über dem Boden schwebt. Langsam bewegt sich nun der Kranausleger mit dem 17 Meter langen Teil auf das Fundament zu. Vom Boden aus winkt Vorarbeiter Detlef Hübner (Brandenburger Montage- und Kranservice) zum Kranführer hoch, dirigiert das Manöver. Sein Kollege weiß jede noch so unscheinbare Handbewegung zu deuten.

Wenig später wird die Last genau dort, wo sie die Bauleute haben wollen, langsam abgesenkt. Der rechteckige Betonfuß schwebt eine Handbreit über dem Boden – und ist schließlich auf dem Fundament positioniert. Jetzt wird senkrecht wie waagerecht viele Male nachgemessen und korrigiert. So lange, bis Hübner seine rote Wasserwaage aus der Hand legt und den Daumen hochhält.

Das heißt so viel wie: „Passt!“ – Zumindest dem Augenmaß nach. Das allein reicht allerdings nicht aus. Um die Stütze richtig ins Lot zu bringen, nimmt er einen Theodoliten (Winkelmessgerät) zu Hilfe, blickt angestrengt durchs Okular, gibt nochmals Korrekturanweisungen – und ist dann endgültig zufrieden: Dem Rohbau ist in der vergangenen halben Stunde eine weitere „Rippe“ gewachsen. Etwa 80 Stück hat die Konstruktion insgesamt, einige sind bis zu 30 Tonnen schwer.

Die längsten Bauteile sind die Dachbinder aus Stahlbeton mit einer Länge von mehr als 30 Metern.

22 Stück werden für die etwa 7000 Quadratmeter große Halle benötigt, angeliefert mittels Schwerlaster aus Heringen im Südharz. „Immer zwei Stück sind auf einem Fahrzeug“, berichtet Benjamin Limmer. Der aufwändige Transport wird von einer Polizei-Eskorte abgesichert. „Normalerweise bekommen die Torgauer nicht viel davon mit. Das läuft wie am Schnürchen. Doch wegen der vielfältigen Straßenbauarbeiten kann es bei der Anfahrt zu kurzen Staus kommen“, sagt Benjamin Limmer.

Gegenwärtig arbeiten fünf Baufirmen vor Ort. Im August soll die Montage der Betonteile abgeschlossen werden. Detlef Hübner zeigt auf ein etwas tiefer angelegtes Fundament: „Das ist schon für den großen Aufzug bestimmt.“ Auf einem Teil der Baustelle lagern bereits die Paletten mit der Fassadenverkleidung. „Das sind sogenannte Sandwich-Paneele. Ein solches Teil besteht aus zwei grünen Blechscheiben, in der Mitte befindet sich die Dämmung“, so erklärt Bauleiter Limmer. Die Fassade werde quasi in einem Zuge montiert und gleichzeitig energetisch gedämmt.

Auf der Rückseite des künftigen Gebäudes wurde bereits damit begonnen. Bald wird man auch vom Welsauer Weg aus die grüne Front erkennen. Um die Halle herum starten Mitte Juli die Kanalbauarbeiten, und Mitte August rücken die Dachdecker an, verlegen Trapezbleche inklusive PVC-Dachfolie und Dämmung, um den Rohbau für den Innenausbau schnellstmöglich dicht zu bekommen.

Gut zu wissen

Für eine erste Produktionsetappe, die im April 2018 beginnen soll, werden etwa 50 Arbeitskräfte benötigt. Auf zwei Etagen sollen in 39 Wachstumsräumen Speisepilze gedeihen - zunächst Braune Kräuterseitlinge, auch als Königsausternpilze bekannt. Täglich werden nach Auskunft von „Mushroom Park“ mehr als fünf Tonnen für den europäischen Markt geerntet. Bekannt ist, dass die Investoren in Südkorea bereits zehn solcher Anlagen, in China zwei weitere und mehrere Fabriken in Europa betreiben. Torgau soll die derzeit modernste Farm in Europa erhalten.

Der nicht nur bei Vegetarien beliebte Kräuterseitling ist vielseitig verwendbar, kalorienarm und mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen gesegnet. Er ähnelt in seinem herzhaften Geschmack an Steinpilze.