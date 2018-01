Da wackelt die Stadthalle Belgern wieder

SV Roland Belgern startet an diesem Wochenende seinen diesjährigen zum 16. Mal ausgetragenen Roland-Hallen-Cup. Gleich mehrere Veränderungen gibt es in diesem Jahr beim Turnier zu beachten.

Fussball. Die Fußballer des SV Roland Belgern beginnen das neue Jahr traditionell mit einem Budenzauber. Zum nunmehr 16. Mal haben die Belgeraner in ihre Stadthalle eingeladen und können sich unter dem dortigen Dach über eine volle Hütte freuen.

Und mit dem neuen Jahr warten gleich mehrere Veränderungen beim Cup. Die wichtigste gab es dabei auf dem „Chef-Wechsel“. Den Staffelstab für die Organisation der Turniere hatte Sven Zschiesche im vergangenen Sommer bereits abgegeben. Nunmehr ist Andre Fischer der „Herr der Turniere“ beim SV Roland Belgern. Und der hat unter dem Hallendach gleich einen Neuzugang zu vermelden. Erstmals veranstalten die Belgeraner im Rahmen ihres Hallen-Cup’s auch ein Turnier für Bambini-Teams. Fraglich ist im Gegenzug derzeit noch die Cup-Vergabe bei den Herren. „Wir hatten erst Terminfindungsschwierigkeiten und als das Datum endlich fix war, hatten die meisten Eingeladenen bereits ihren Terminplan für den Januar gefüllt. Aktuell haben wir u.a. Doberschütz-Mockrehna in den Startlöchern und rotieren kräftig, dass wir das Feld gefüllt bekommen.“, legt Andre Fischer die Karten offen.

An einer Tradition ändert sich indes nix. Den Startschuss geben die F-Junioren des SV Roland. Mit dem Turnier der Mini-Kicker als Auftakt beginnt der 2018-er Turnierreigen. Und der Reigen hält einiges an Spannung bereit, für die vielleicht nicht mal so kalten Januar-Wochenenden. Wobei die Rolandstädter diesmal ihre Turniere immer „en bloc“ spielen werden. Das erste und das dritte Wochenende bietet jeweils ein Quartett an Fußball-Wettstreit. Nur die Herren mit bereits erwähnten Problemen machen eine Extrawurst am 28. Januar.

Die größte Vorfreude beim Organisator gilt dem ersten Turnier. „Wenn das erste Turnier gelaufen ist und alles geklappt hat, dann fällt mir sicherlich ein Stein vom Herzen. Je näher die Turniere rückten, desto stressiger wurde es.“, offenbarte Fischer im Vorfeld.

Und dabei gab es auch einige kurzfristige Rückzüge. Hertha 03 Zehlendorf war eigentlich schon gemeldet, haben kurz vor Weihnachten dann mitgeteilt, dass sie wegen Terminüberschneidungen nicht teilnehmen können. Ärgerlich, denn eine Berliner Truppe, hatte schon lange nicht mehr auf dem Hallenparkett ihr Können präsentiert. Dafür gibt es Neulinge aus Sachsen-Anhalt. Der VfB IMO Merseburg bei den D-Junioren ist ebenso erstmals in der Stadthalle dabei, wie die A-Junioren des FC Halle-Neustadt.

Beide können verständlicherweise keinen Titel verteidigen. Das könnte aber der A-Junioren der SG Rotation Leipzig gelingen, sie sind der einzige Sieger des Vorjahres, der sich erneut der Konkurrenz stellt. Einziger Titelverteidiger sind sie jedoch nicht. Auch die Alten Herren des SV Roland haben bereits 2017 triumphiert und setzen nach 2016 und dem Vorjahr nunmehr zum Hattrick an. Allerdings gibt es dabei mehr Gegner, als in den Vorjahren. 2018 werden wieder acht Oldie-Teams ihren Ring in den Hut werfen und ein echtes Finale anbieten, nachdem es in den letzten Jahren stets Jeder-gegen-Jeden hieß und die Platzierungen in engen Ausgängen meist durch das Torverhältnis bestimmt wurden. Diesmal können sich die Belgeraner also nicht nur auf hohe Siege verlassen, denn KO-Spiele sind meist auch besonders enge Kisten.

Die Vorfreude auf den Kick unter dem Hallendach, der im Übrigen in Belgern weiterhin nach bewährtem Hallenfußball-Muster abläuft, ist auf jeden Fall da. Es kann losgehen. Und in Sachen Futsal hat man sich beim SVR auch im 16. Jahr noch nicht gefunden.

Die Turnierserie im Überblick

6.1./9–13 Uhr F-Junioren: FC Elbaue Torgau, FC Eilenburg, Dommitzscher SV Grün-Weiß, SV Panitzsch/Borsdorf, FSV Wacker Dahlen, Falkenhainer SV, SV Merkwitz, SV Roland Belgern.

6.1./14–18 Uhr E-Junioren: FC Elbaue Torgau, VfL Halle 96 I/II, Falkenhainer SV, Grünhainichener BC, FV Dresden 06 Laubegast, SV Tapfer 06 Leipzig, SV Roland Belgern

7.1./9–13 Uhr D-Junioren: SV Rotation Halle, VfL Halle 96 I/ II, FC Elbaue Torgau, Meissner SV 08, VfB Hohenleipisch 1912, VfB IMO Merseburg, SG Rotation Leipzig, FC Eilenburg, SV Roland Belgern

7.1./14.30–17.30 Uhr C-Junioren: TSV 1862 Schildau, FC Eilenburg, SV 90 Lissa, SG Rotation Leipzig 1950, SV Roland Belgern.

20.1./9–12 Uhr G-Junioren: FSV Beilrode 09, ATSV Frisch Auf Wurzen, FC Eilenburg, SV Roland Belgern

20.1./15–19 Uhr Alte Herren: TSV 1862 Schildau, Grün-Gelb Doberlug-Kirchhain, SV Blau-Weiß Blumberg, MSV Grün-Weiß Fichtenberg, SV Traktor Naundorf, Falkenhainer SV, SC Hartenfels Torgau 04, SV Roland Belgern

21.1./9–13 Uhr B-Junioren: SV Süptitz, SG Rotation Leipzig, FSV Beilrode 09, JFV Union Torgau, KSC 1864 Leipzig, FC Eilenburg, FC Elbaue Torgau

21.1./14–18 Uhr A-Junioren: TSV Großsteinberg, JFV Union Torgau, Lommatzscher SV 1923, FC Halle-Neustadt, SG Rotation Leipzig, Meissner SV 08, SV Roland Belgern

28.1./14–18 Uhr Herren: aktuell – Doberschütz-Mockrehna I/ II, TSV Großsteinberg, SV Roland Belgern

>>> Hier gehts zur Website des Roland-Hallen-Cups <<<