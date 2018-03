Dagada will eigenen Verein gründen

Torgau. Das Publikum applaudierte, lobte und war bei jedem der vier Auftritte der Torgauer Theatergruppe begeistert. Mit ihrer Dramödie „Ruinengeflüster“, einer Mischung aus Tragödie und Komödie, zogen die zehn Schauspieler die Zuschauer in ihren Bann. Trotz Aufregung, Ausfällen und Terminverschiebungen konnte das Ergebnis wochenlanger Proben die insgesamt rund 250 Gäste überzeugen. So musste sogar noch ein Zusatztermin her.



„Die Gäste waren besonders von der authentischen Darstellung fasziniert“, berichtet Leiterin Rahel Thomsen, die als gelernte Theaterpädagogin von Beginn an für die Regieführung zuständig war.„Außerdem fanden sie es beeindruckend, dass wir das Stück selbst geschrieben hatten und die einzelnen Szenen improvisiert waren.“



Besonders zwei Reaktionen sind der Gruppe nach ihren Auftritten noch in Erinnerung geblieben. Gleich bei ihrer großen Premiere in der Justizvollzugsanstalt in Torgau wurden sie von den 39 Gefangenen überrascht. „Alle saßen ganz still da und schauten uns gebannt zu. Dabei hatten uns die Mitarbeiter der JVA im Vorfeld noch gewarnt, dass einige wahrscheinlich unruhig und sich zwischenzeitlich unterhalten werden“, schildert Thomsen. Das Verhalten der Gefangenen habe der Theatergruppe jedoch gezeigt, dass alle die Botschaft des Stückes – zusammen ist man stärker – verstanden hatten. Die zweite einprägsame Begegnung erlebte die Truppe bei ihrer dritten Vorführung: „Ein Mann kam anschließend auf uns zu und lobte unsere Auswahl des Themas. Er fand es sehr mutig, sich mit der Problematik der Heimerziehung, die in ganz Deutschland nicht immer dem Wohle der Kindes diente, sowie deren Folgen, auseinanderzusetzen. Vor allem da die Thematik erst seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit aufgearbeitet wird.“



Allerdings war das nicht das einzige positive Feedback. Nach den Auftritten bekam das Publikum stets die Gelegenheit, der Theatergruppe Fragen zu stellen. Die erste war jeweils immer die gleiche: „Macht Ihr weiter?“ Bei dem letzten Auftritt der Truppe am 27. Februar musste die Theaterpädagogin die Zuschauer noch vertrösten: „Wir wissen es noch nicht. Es gibt zwar die Überlegung, einen Verein zu gründen und wir sind auch auf der Suche nach Räumen, die sich sowohl zum Spielen als auch für kleinere Auftritte eignen. Aber eine endgültige Entscheidung steht noch nicht fest.“



Doch nun ist es offiziell. Die Darsteller gründen einen Verein. Sogar der Name ist schon gesetzt: „Dagada - Theater Verein(t). „Der Zuspruch der Gäste und die große Nachfrage haben uns schließlich überzeugt. So viele äußerten den Wunsch einer dauerhaften Möglichkeit, in der Region Theater zu spielen. Denn einen Verein, der sich wirklich nur darauf konzentriert, findet man hier nicht“, erklärt Thomsen. Zudem haben die Darsteller mittlerweile so viel Gefallen an der Arbeit gefunden, dass sie auf ihr neues Hobby nicht mehr verzichten wollen.



Die Frage nach einem geeigneten Ort für die Proben hat sich trotzdem noch nicht geklärt. Die Räume im KAP, die sie bisher nutzen konnten, seien zu den notwendigen Zeiten bereits besetzt, erläutert die Theatergruppenleiterin. Daher laufe nun die Suche nach Möglichkeiten in der Elbestadt. „Die jetzigen Mitglieder wohnen teils in Torgau, teils in den umliegenden Dörfern. Deshalb würden sich Räumlichkeiten direkt in Torgau anbieten.“ Jeder, der einen geeigneten Ort kennt, kann sich deshalb unter der E-Mail dagadatv@gmail.com an die Gruppe wenden.

Allerdings erhofft sich die Truppe nicht nur Rückmeldungen aufgrund passender Plätze für die Proben: „Natürlich können uns auch gerne Interessierte schreiben, die Lust aufs Theaterspielen haben und unserem Verein beitreten möchten!“ Das ist seit knapp zweieinhalb Wochen sogar via Facebook möglich. Denn die Schauspieler haben dort eine öffentliche Gruppe mit dem Namen ihres zukünftigen Vereins erstellt, um jeden unter anderem über den aktuellen Stand in Sachen Vereinsgründung, Raumsuche oder eventuellen Improvisationsabenden zu informieren. „Wir möchten so vielen Leuten wie möglich die Gelegenheit geben, die Leidenschaft fürs Theaterspielen mit uns zu teilen und sich an der Themenfindung für ein neues Stück zu beteiligen“, freut sich Thomsen auf die Zukunft von Dagada.



Info:

„Dagada“ war anfangs nur der interne Name der Theatergruppe, der aus einem Spiel heraus entstand und sich immer mehr zum Schlachtruf der Darsteller entwickelte. Mittlerweile bezeichnet sich die Truppe aber auch offiziell mit „Dagada“.