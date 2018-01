Dahlener gewinnen das D-D-Finale

Fußball . Der FSV Wacker Dahlen gewann zum Auftakt der 16. Roland-Hallen-Cup-Serie das F-Junioren-Turnier. Elbaue Torgau belegte nach dem knappen Ausgang in der Vorrunde nur den siebten Rang.

Es war eine besonders knappe Geschichte zum Auftakt der Roland-Hallen-Serie. Bei den F-Junioren duellierten sich der FSV Wacker Dahlen und der Dommitzscher SV Grün-Weiß im Endspiel und rahmten mit eben diesem Match das Turniergeschehen ein. Denn ebenso wie das Finale lautete auch das Auftaktmatch des Turnieres.

Während Fynn Herrmann die Grün-Weißen im ersten Aufeinandertreffen schnell mit einem Doppelschlag in Führung bringen konnte, von der der DSV danach zehrte, gelang den Gänsebrunnenstädtern dann im Endspiel kein eigener Treffer. Und weil Fynn Herrmann’s Namensvetter Finn Scharsig nunmehr einmal einnetzte, sicherte sich Wacker den ersten Cup 2018.

Dass es überhaupt soweit kommen konnte, war anfangs nicht zu erwarten. Holte sich der Dommitzscher SV sicher den Staffelsieg, so wackelte sich Dahlen zum Halbfinal-Ticket. Denn im letzten Match hatte Dahlen’s Gegner Elbaue Torgau auch noch Chancen auf das Weiterkommen. Bence Kempf brachte die Elbaue-Kicker in Front und kurzzeitig stiegen die Aktien auf ein Schlusswunder. Doch dem FSV gelang der Ausgleich und damit die Verteidigung des zweiten Staffelplatzes. In der Parallelstaffel entschied das Torverhältnis über die vordere Platzierung. Eilenburg behauptete sich dabei vor dem SV Merkwitz und erhielt mit Dahlen den vermeintlich leichteren Semifinal-Gegner. Doch ehe sich die Muldestädter versahen, waren sechs Dahlener Jubler erfolgt und der FSV im Endspiel. Der DSV dankte dem Dreifach-Torschützen Herrmann für das Weiterkommen.

Die Elbaue-Kicker belegten nach dem knappen Ausgang in der Vorrunde nur den siebten Rang, erneut ließ Bence Kempf sein Team und Trainer-Vater Gergö jubeln. Belgerns Kicker kamen einen Platz davor ein, hatten in der Vorrunde einmal gewonnen, waren aber im Platzierungsspiel chancenlos.

Ergebnisse – Staffel I:

Dahlen – Dommitzsch 1:2, Falkenhain – Elbaue 2:1, Dahlen – Falkenhain 5:1, Elbaue – Dommitzsch 0:2, Dommitzsch – Falkenhain 4:1, Elbaue – Dahlen 1:1.

Tabelle: 1. Dommitzsch 9 Punkte/8:2 Tore, 2. Dahlen 4/7:4 Tore, 3. Falkenhain 3/4:10, 4. Elbaue 1/2:5

Staffel II: Eilenburg – Panitzsch 2:0, Merkwitz – Belgern 2:1, Eilenburg – Merkwitz 1:1, Belgern – Panitzsch 3:0, Panitzsch – Merkwitz 1:4, Belgern – Eilenburg 0:6.

Tabelle: 1. Eilenburg 7/9:1 Tore, 2. Merkwitz 7/7:3 Tore, 3. Belgern 3/4:8 Tore, 4. Panitzsch 0/1:9

Halbfinale: Dommitzsch – Merkwitz 3:1, Eilenburg – Dahlen 1:6.

um Platz 7: Elbaue – Panitzsch 1:0.

um Platz 5: Belgern – Falkenhain 1:5.

um Platz 3: Merkwitz – Eilenburg 0:1.

Finale: Dahlen – Dommitzsch 1:0

Abschlusstabelle:

1. FSV Wacker Dahlen

2. Dommitzscher SV Grün-Weiß

3. FC Eilenburg

4. SV Merkwitz

5. Falkenhainer SV 1898

6. SV Roland Belgern

7. FC Elbaue Torgau

8. SV Panitzsch-Borsdorf

Dommitzsch: Rohrbach, Francisci, Linke (1 Tor), Heider, Schindler, Herrmann (9), Pira (1), Helbig, Rieschick.

Belgern: Schlesinger, Fleig, Richter (3), Esati (1), Wolter (1), Golde.

Elbaue Torgau: Schlesinger, Brenne, Kempf (2), Wirth, Breze (1), Böhme

>>> Hier gehts zur Website des SV-Roland <<<