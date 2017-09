Dalberg zieht sich zurück

Torgau. An der Spitze des Torgauer Kinderschutzbundes kündigt sich ein Wechsel an: Der langjährige Vorsitzende Reinhard Dalberg zieht sich nach Rücksprache mit dem Vorstand ab Oktober endgültig zurück. Dies bestätigte er vor wenigen Tagen im Gespräch mit der Torgauer Zeitung. „Mein Entschluss ist unumstößlich“, sagte der ins Rentenalter eintretende Dalberg, der bereits mehrfach mit einem Rückzug liebäugelte, es aus Ermangelung an Nachfolgekandidaten jedoch nie dazu kam. Er selbst gibt sich einen Übergangsmonat, in dem er als Ansprechpartner noch zur Verfügung stehe. Spätestens im November sei er dann aber komplett raus.



„Im Vergleich zum kriselnden Vorjahr ist die Situation jetzt deutlich entspannter“, zeigte sich Dalberg erleichtert. Zwar werde er noch keinen Namen nennen, aber Nachfolger werde wohl eine Frau aus dem Raum Torgau, die künftig der Ortsgruppe vorstehe.



Der Torgauer Kinderschutzbund hat derzeit 22 Mitglieder. Am morgigen Donnerstag kommen diese um 17 Uhr in der Torgauer Kulturbastion zusammen, um gemeinsam mit dem Landesverband die Öffentlichkeit über die Arbeit des Vereins zu informieren. „Wer Lust hat kann gerne vorbeikommen. Und wer weiß, vielleicht findet der ein oder andere Gefallen an dem, was wir tun“, lädt Dalberg dazu ein. Nochmals rückblickend auf 2016 sagt er, dass es diesmal kein Krisengipfel sei, denn der Verein stehe auf einer soliden Basis.

Was den Wechsel an der Vereinsspitze anbetrifft, soll dieser offiziell im Frühjahr 2018 bei einer außerordentlichen Vorstandswahl beschlossen werden. Ursprünglich war für die Wahl das Jahr 2019 vorgesehen.



Und noch eines wird sich ändern: In diesem Schuljahr gibt es in den beiden Torgauer Grundschulen An der Promenade und Nordwest letztmalig das soziale Lebenskompetenztraining, das der Kinderschutzbund seit 2003 ein Mal pro Monat durchführt. Die Arbeit der Schulbegleiter bleibt davon jedoch unberührt. Ebenso wird der Schülertreff in der Grundschule Nordwest ohne Einschränkung betrieben. Hier, so lobte Dalberg, habe Karsten Boche wieder richtig Schwung reingebracht.