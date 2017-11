Damals klingelte es in den Kassen

Region Torgau. Das waren noch Zeiten! Zu den Heimspielen des Fußball-Bezirksligisten TSV Blau-Weiß Torgau, heute der SC Hartenfels 04, der Bezirksklassisten Dommitzscher SV, FSV Beilrode 09, TSV 1862 Schildau waren vor 20 Jahren immer um die 200 Zuschauer auf dem Fußballplatz live dabei. Beim SV Roland Belgern waren es sogar zumeist über (!) 400. Wahnsinn! Und heute? Die Beilroder kicken oftmals nur vor wenigen Fußballfans und in Belgern verschlägt es zumeist nur noch die „Harten“ in den Döhner.



Was die Zuschauerzahlen vor 20 Jahren anbelangt, so reicht ein Blick in das Neue Torgauer Kreisblatt vom 17. November 1997: Bezirksligist TSV Blau-Weiß Torgau gewann sein aktuelles Heimspiel gegen den ESV Delitzsch nach Toren von M. Gräfe und den Gebrüdern Klopf vor 220 Zuschauern im Torgauer Hartenfelsstadion mit 3:1. In der Bezirksklasse verlor Dommitzsch daheim vor 170 Fans mit 2:3 (Tore: Bräutigam/Omar) gegen 1861 Taucha (heute SG Taucha 99). Indes brachten die Schildauer nach Treffern von Hempel und Schäfer (2) die Punkte aus Bad Düben mit. 160 Fußballfans sahen einen 3:1-Erfolg der Schildauer. Und auch die Oschatzer, die mittlerweile in den Niederungen des Kreisfußballs angelangt sind und um den Klassenerhalt in der Kreisliga spielen, kickten dazumal in der Bezirksklasse Leipzig. In der aktuellen Spielrunde trennten sich die Oschatzer von Lok Engelsdorf vor 80 Zuschauern 3:3.



Sage und schreibe 413 Fußballfreaks verfolgten am 16. November das Heimspiel des SV Roland Belgern gegen die SG Zschortau. Die Partie endete 1:1. Belgern Tor schoss damals…können Sie sich noch erinnern? Richtig! – Benito Stäger. Der TORnado, wie er auch genannt wurde, schoss den SVR in der 13. Minute in Führung. Tja, das alles war einmal!