Damit Gesetze nicht beim Löschen stören

Rosenfeld. Brandschutz in der Annaburger Heide ist seit jeher ein heißes Thema. Ihre Lage im Dreiländereck von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie die Nutzung als militärischer Übungsplatz bergen Konfliktpotential. Vor wenigen Tagen gab es dazu eine Beratung im Truppenlager Rosenfeld. Die TZ fragte René Bruschke, Leiter des Betriebsbereichs Ost im Bundesforstbetrieb Mittelelbe.



TZ: Warum gestaltet sich der Brandschutz in der Annaburger Heide so schwierig?

René Bruschke: Im Brandfall wollen alle nur das Beste, nämlich schnell handeln. Bei mehr als elftausend Hektar Waldfläche, verteilt auf drei Bundesländer, und mit dem militärischen Truppenübungsplatz ist das gar nicht so einfach. Der Brandschutz in der Annaburger Heide obliegt teils unterschiedlichen Gesetzlichkeiten. Wir haben diskutiert, wie man unter solchen Voraussetzungen dennoch koordiniert agieren kann. Und zwar so, dass hinterher Meinungsverschiedenheiten über die Finanzierung vermieden werden. Auch muss sichergestellt sein, dass im Fall des Falles ein verletzter Feuerwehrmann aus Sachsen nicht schlechter gestellt ist als seine Kameraden in den Nachbarländern.



Wer saß alles am Beratungstisch?

Vertreter der Gemeindefeuerwehren aus den Landkreisen Nordsachsen, Wittenberg und Elbe-Elster, die Stadt Annaburg sowie Gemeindevertreter aus Beilrode sind der Einladung des Bundesforstbetriebes Mittelelbe gefolgt, außerdem die Unteren Forstbehörden der Landkreise Elbe-Elster und Nordsachsen sowie das Betreuungsforstamt Annaburg und das Bundeswehrdienstleistungszentrum Doberlug-Kirchhain.



Waren sich diese Behörden zuvor schon mal so nahe gekommen?

Ich glaube nicht. Zumindest nicht in dieser Dichte und bei diesem Thema. Deshalb haben wir zunächst die aktuelle Struktur des Bundesforstes erläutert, ebenso die regionale Organisation der Forstreviere, das Bereitschaftssystem und natürlich das System der Waldbrandüberwachung. Diese Themen konnten wir dann auf unterschiedlichen Ebenen und dennoch gemeinsam diskutieren. Vereinbart haben wir übrigens, unser Treffen alljährlich zu wiederholen.



Welche Lösungswege hat das Gremium gefunden?

Wir haben auf den Übersichtskarten zum einen die Standorte der Löschwasserentnahmestellen benannt und zum anderen dabei festgestellt, dass es überhaupt kein einheitliches aktuelles Kartenmaterial gibt. Jedes Bundesland besitzt ein anderes. Das muss sich sehr schnell ändern. Wir sind jetzt schon dabei, das zu realisieren.



Zum Thema Altmunition in der Heide ...

Die Flächen, auf denen Altmunition vermutet wird, sind weiträumig abgesperrt. Dafür gibt es auch im Brandfall gesonderte Bestimmungen. Solche Gebiete dürfen aus Sicherheitsgründen nur unter Begleitung der Bundeswehr oder des Bundesforstes betreten werden. Wir verständigten uns darüber, wie wir das handhaben können. Es gibt ja tatsächlich eine Munitionsbelastungszone, da lassen wir es brennen. Bis hierher und nicht weiter, heißt es dann. Gerade deswegen brauchen wir eine gute Ortskenntnis, um diese Grenze genau zu erkennen.



Die Ortswehren von Beilrode, Annaburg und Herzberg stehen bei möglichen Einsätzen an vorderster Front. Wie werden die Kameraden darauf vorbereitet?

Die Bedingungen sind schon besonders. Deshalb ist vorgesehen, alle Ortswehrführer mit den Gegebenheiten vertraut zu machen. Es ist wichtig, dass sich die Kameraden untereinander kennenlernen. Für das Jahr 2018 haben wir die Durchführung einer länderübergreifenden Feuerwehrübung in der Annaburger Heide vorgesehen. René Vetter, der Bürgermeister von Beilrode, hat zudem angeregt, in der Folge auch andere Rettungskräfte wie das THW und das Deutsche Rote Kreuz einzubinden.



Beilrode ist ohnehin sehr aktiv im Blick auf die Annaburger Heide.

Das stimmt. Die kürzlich getroffene Vereinbarung zwischen der Gemeinde Beilrode in Sachsen und der Stadt Annaburg in Sachsen-Anhalt, etwaige Aufgaben im Katastrophenschutz gemeinsam zu bewältigen, wird vom Bundesforst grundsätzlich positiv bewertet. Herr Vetter strebt das auch mit der Stadt Herzberg und den Bundeswehrstandort Schönewalde/Flugplatz Holzdorf, an. Zwischen den Landkreisen Elbe-Elster in Brandenburg und Wittenberg in Sachsen-Anhalt gibt bereits einen solchen Vertrag. All das sind gute Schritte, denn die Landesgrenze ist keine natürliche, sondern eine künstliche Grenze. Da machen die Flammen nicht halt. Bisher gab es glücklicherweise nur lokale Brände, die schnell in den Griff zu bekommen waren.



Wie ist aktuell die Brandgefahr zu bewerten?

Die Winterfeuchte ist aus dem Boden raus. Trotz einiger Niederschläge in den vergangenen Wochen sind die Waldböden extrem trocken. Die Temperaturen der letzten Tage heizen die Situation zusätzlich an. Die grüne Bodenvegetation bietet zwar eine gewisse Feuerbremse. Doch es wird von Tag zu Tag gefährlicher. Regen ist dringend vonnöten. In der vorigen Woche hat es bereits in der nördlichen Heide in der Nähe von Annaburg gebrannt. Zum Glück konnte schnell gelöscht werden.