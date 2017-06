Damit Trink- und Abwasser auch künftig bezahlbar bleiben

Eine stabile, gute und kostengünstige Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist eine Entscheidungsgrundlage für die Ansiedlung von Familien und wirtschaftlichen Unternehmen.

Kräftig investiert

Der Zweckverband Torgau-Westelbien, welcher aus einem Versorgungsbereich des ehemaligen volkseigenen WAB Leipzig hervorgegangen ist, hat sich am

26. 9. 1991 auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen 25 Kommunen im damaligen Kreis Torgau gegründet. Mit Wirkung vom 1. 1. 1994 erfolgte die Übernahme der Verantwortung für die kommunale Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. In einigen Kommunen vollständig in anderen Kommunen nur teilweise für den Bereich der Wasserversorgung, je nach damaliger Entscheidung der kommunalen Gremien. Seit diesem Zeitpunkt war und ist es Ziel des Verbandes, eine sichere und kostengünstige Ver- und Entsorgung in seinem Zuständigkeitsgebiet zu gewährleisten. Dafür wurden seit 1994 ca. 87 Mio € in die technischen Anlagen des Verbandes investiert, wovon ca. 32 Mio € Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes waren.

Zumutbare Gebühren und Preise

Trotz dieser umfangreichen Investitionen behielt der Verband immer die zumutbare Gebührenbelastung der Bürger und der Wirtschaftsunternehmen im Auge. Dazu kommt, dass ein Großteil der Investitionen des Verbandes durch regionale Unternehmen durchgeführt wurde und auch zukünftig dieses beabsichtigt ist. Der Verband sorgt also nicht nur für die grundlegende Infrastruktur in der Region, sondern stellt auch selbst einen erheblichen Wirtschaftsfaktor in unserem Territorium dar. Denn auch weiterhin wird der Verband durchschnittlich rd. 1,2 Mio € jährlich in die technischen Anlagen investieren, um auch den zukünftigen Generationen eine intakte Infrastruktur zu überlassen. Daneben achtete der Verband auch darauf, seiner sozialen und gesellschaftlichen Aufgabe gerecht zu werden. So hat der Verband in den zurückliegenden Jahren seinen erforderlichen Nachwuchs an Fachkräften selbst ausgebildet und eingestellt. Dabei kamen alle Auszubildenden aus unserer Region. Die Kläranlage des Verbandes ist eine Ausbildungskläranlage der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser), auf der auch Fachkräfte anderer Verbände und Unternehmen fortgebildet werden. Um die Energiewende mitzugestalten, führte der Verband im Jahr 2014 ein Energie-Management-System ein, welches 2015 durch den TÜV-Süd zertifiziert wurde. „Im Jahr 2017 wurde ein Projekt begonnen, um Ressourcen auf den Weg zur klimafreundlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Verband zu erkennen. Die Nutzung dieser Ressourcen soll zur weiteren Kostensenkung und steigender Wirtschaftlichkeit zugunsten der Anschlussnehmer unseres Verbandes führen“, erklärt ZV-Geschäftsführer Uwe Fiukowski.

Zahlen sprechen deutliche Sprache

Eine Vielzahl von Einflussfaktoren wirkt auf Entscheidungen des Verbandes ein. Da wären zum Beispiel der Bevölkerungsschwund und der gesunkene Pro-Kopf-Verbrauch in der Region zu nennen, welche beide erfreulicherweise an Dynamik verloren haben. An den Zahlen des Verbandes ist das gut zu erkennen. Wurden im Jahr 1994 noch rund 2.230 Tm³ an die Verbraucher abgegeben, waren es im Jahr 2016 nur noch etwa 1.610 Tm³ an Trinkwasser. Damit ergab sich ein Rückgang von 38 Prozent. Die Abwassermenge, die auf den Kläranlagen des Verbandes behandelt wurden, stiegen im gleichen Zeitraum von circa 1,2 Mio m³ auf 1,5 Mio m³ durch den Anschluss umliegender Gemeinden an das Abwassersys-tem und die Umsetzung des Mischwasserprinzips.

"Wir schaffen die Grundlagen für Lebensqualität

und wirtschaftliches Handeln."