Dank für 50 Jahre in der Tauraer Wehrleitung

Taura. Nach 50 Jahren Mitgliedschaft in der Tauraer Feuerwehrspitze gab Vize-Wehrleiter Günter Kramer anlässlich der Jahreshauptversammlung am 13. Januar die Verantwortung an Christian Lehmann weiter. Zur jüngsten Stadtratssitzung in Schildau hob Bürgermeisterin Eike Petzold in dieser Woche Kramers Verdienste um das Feuerwehrwesen hervor.



Obgleich in dem Heidedorf der Generationenwechsel bei den Floriansjüngern noch kein Problem sei, wird es nach Ansicht von Wehrleiter Silvio Elschner immer schwerer, junge Menschen für eine Mitarbeit in der Feuerwehr zu gewinnen. Zur Jahreshauptversammlung regte er deswegen an, jenes Ehrenamt künftig deutlich stärker zu fördern. So müsse beispielsweise die Tätigkeit in Einsatzorganisationen bei der Rente angerechnet werden. Thüringen mache es den Sachsen vor.

Elschner ging in seinem Rechenschaftsbericht neben den vielen sportlichen und kulturellen Aktivitäten natürlich auch auf das Einsatzgeschehen ein, das sogleich zum Jahreswechsel mit einem Brand in Schildau zu Buche schlug.



Auch bei dem Unfall mit einem Schulbus – ebenso in Schildau – rückten die Kameraden aus Taura mit aus. Auch Sturmtief Herwart hielt die „Heedeböcke“ auf Trab. War an jenem Tage eigentlich Ausbildung angesagt, sorgten reihenweise umstürzende Bäume für einen vierstündigen Dauereinsatz.