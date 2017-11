Darum flog Torgau aus dem Pokal

Fussball. Nach dem dramatischen, umjubelten Erfolg gegen den Favoriten aus Radefeld in Runde drei war es dieses Mal frühzeitig klar, welches Team im Lostopf bleibt. Die Gründe für das unerfreuliche Fazit: Was die Hartenfelser den Fans am kalten Dienstagnachmittag anboten, war indiskutabel. Da passte nichts, weder im Spiel nach vorn, noch in der Abwehrarbeit.

Die Concorden mussten noch nicht einmal zu Hochform auflaufen, um als klarer Sieger vom Platz zu gehen. Sie profitierten bei allen Toren von individuellen Fehlern der Torgauer, von technischen Mängeln, vielen Unkonzentriertheiten, hektischen Aktionen und mangelnder Systematik. Während die Gäste zum Beispiel ihre Außenpositionen ständig besetzt hielten, wechselten Hache, Pietsch und Hein munter von einer zur anderen Seite. Was die Anspiele für die Mitstreiter nicht gerade einfacher machte.

Nur wenn die Platzherren versuchten, ohne Hast über das Mittelfeld mit Ghavamzadeh aufzubauen, gelangen einige wenige Kombinationen, bei denen allerdings die letzten Pässe nicht ankamen, nur ungenau gespielt wurden oder sich auf Grund mangelnder Laufbereitschaft und planloser Laufwege keine Anspielstationen anboten.

Für die leichte Balleroberung bedankten sich die Schenkenberger mit einer Reihe von guten Angriffen, meist über die Außen, die zu schnellen Toren führten. Besonders aufschlussreich die Situation nach dem 0:3, als vom Anstoßpunkt nachlässig gepasst wurde und die Gäste mit zwei Ballkontakten zum 0:4 innerhalb einer Minute einschoben. Dass die Hartenfelser unverdrossen weiter kämpften, ehrt sie zwar, doch durch diese bestürzende Leistung blieb zumindest das Halbfinale ein unerreichbares Ziel. Für Trainer Frank Steller gibt‘s also noch eine Menge Arbeit.

Torgau: Sandmann; Lichtenwald (ab 63. Kaubitzsch), Nowack, Ghavamzadeh, Hein, Tänzer, Windrath (ab 46. Michalari), Hache, Fromm, Pietsch (ab 46. Kukard), Bornmann; TF: 0:1 Roos (23.), 0:2 Schulze (31.,FE), 0:3 Jentzsch (37.), 0:4 Münnich (37.), 0:5 Roos (55.), 0:6 Rinaldoni (74., FE), 0:7 Tynchenko (76.); SR: Galesic (Wermsdorf); ZS: 65

Frisch-Auf bleibt im Rennen

SG Zschortau – Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna 1:2 (1:1)

Fussball. SV Frisch-Auf Doberschütz-Mockrehna schafft das Unfassbare und zieht mit dem Sieg gegen den Kreisliga-Vertreter aus Zschortau zum 6. Mal in Folge in das Halbfinale des TZ-Bärenpokals ein. Nach langer Rot-Sperre kehrte Florian Walther in den Kader von Frisch-Auf-Trainer Thomas Patommel zurück.

Der Kreisoberligist begann die Partie sehr konzentriert und erarbeitete sich Torchancen. In der 9. Spielminute sorgte Tom Opfermann per sehenswertem Seitfallzieher, nach Vorarbeit von Florian Walther, für die 1:0-Führung. Mit der ersten Torchance in der 27. Minute gelang den Platzherren der Ausgleichstreffer durch Christian Schubert. Nach dem Seitenwechsel begann ein typischer Pokalfight. Das Spiel war nun geprägt von vielen Nicklichkeiten und der Schiedrichter Lothar Forstner ahndete diese konsequent. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Gast nervöser und versuchte, den Siegtreffer zu erzwingen.

Doch die Methode, über lange Bälle den Gegner zu überspielen, brachte nichts Zählbares. Somit war es letztendlich eine Einzelleistung, die die Entscheidung brachte. In der 87. Spielminute fasste sich Florian Walther ein Herz, tanzte seine Gegenspieler aus und zirkelte den Ball halb links unter die Querlatte.

Dob.-Mockrehna: Olm; Zölfl, Flögel, Anton, Zänker, Bela, Walther, Prause, Winkler (78. Lorenzo Valiente), Löser (90+2. Graß), Opfermann; TF: 0:1 Opfermann (12.), 1:1 Schubert (27.), 1:2 Walther (87.); SR: Forstner (Dommitzsch); ZS: 82.

Der Titelverteidiger ist raus

SV Wölkau – FSV Wacker Dahlen 5:4 n. E. (2:2/1:1)

Fussball. Pokalverteidger und Nordsachsenligist Dahlen hat für das Spiel um den Einzug ins Halbfinale im TZ-Bärenpokal gegen Kreisligist SV Wölkau eine Order mit auf die Reise bekommen: verlieren verboten.

Aber lag über dem Wölkauer Sportplatzgelände eventuell eine Überraschung in der Luft? Nach 90 Spielminuten konnte man sagen: ja. Es ging ins Elfmeterschießen. Aber der Reihe nach. Schon in der 5. Spielminute lagen die Dahlener zurück. Aber das hinterließ keinen Schock, sondern es wurde mit vereinten Kräften um den Ausgleich gekämpft. Dieser wurde zur Freude des Dahlener Anhangs noch vor der Pause erzielt. Im zweiten Spielabschnitt schenkten sich beide Teams nichts. Es ging auf und ab mit Chancen auf beiden Seiten. Alles glaubte schon an eine Verlängerung beim Stand von 1:1. Wölkau schlug aber kurz vor Ultimo noch einmal zum 2:1 zu. Dahlens Anhang wollte schon abwandern, als dem eingewechselten Ch.Wahrig der Ausgleichtreffer gelang. Jetzt ging es doch in die Verlängerung. Keine Mannschaft wollte mehr ein Risiko eingehen und man schielte aufs Elfmeterschießen. Das endete für den Pokalverteidiger bitter. Es trafen nämlich nur zwei Schützen.

Dahlen: Föllner; Pelzer (75. Chr. Wahrig), Kuchar, Schmidt, Burda, Fischer, Nelde, Möbius, Dörig, Seidel (46. Damm), T. Wahrig (46. Göbel); TF: 1:0 Opitz (5.), 1:1 Döring (37.), 2:1 Opitz (86.), 2:2 Chr. Wahrig (90.); SR: Schöne (Jesewitz); ZS: 80.

TF: 0:1 Schneider (23.), 1:1 Schädlich (67.), 2:1 Neumann (80.), 3:1 Hecht (90.); SR: Haut (Rackwitz); ZS: 40.

Für das Halbfinale (30.3.–2.4.) qualifizierte sind:

Schenkenberg; Doberschütz-Mockrehna; Wölkau; Zwochau