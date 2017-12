Darum gilt für Nutrias im Glacis ein Fütterungsverbot

Torgau. An der Eisbahnwiese – ein Gewässer mit Seerosenbesatz im Glacis – und am Bahnhof kann man oft die Nutrias beobachten. Diese nennt man auch Biberratte oder seltener Sumpfbiber. Sie stammen aus Südamerika, gelangten später durch Farmen nach Mitteleuropa und so befinden sie sich seit einigen Jahren auch in Torgau. Die Nutrias haben zwar ein niedlich Aussehen, richten dennoch erheblichen Schaden an. Daher gilt ein Fütterungsverbot dieser Tiere. Doch nicht alle halten sich daran. Die TZ sprach mit Bettina Klein, Stadtplanungsamt der Stadtverwaltung Torgau.

TZ: Gibt es in Torgau ein Problem mit den Nutria im Glacis?

Bettina Klein: Ja, das gibt es, da Bewohner die Tiere füttern.

Was bedeutet das genau?

Die Tiere halten sich natürlich dort auf, wo sie Futter bekommen. Nicht jedes Wildtier sollte einfach gefüttert werden. Mit den hingeworfenen Lebensmitteln werden auch andere Tiere wie Bisamratten oder Wanderratten angelockt. Die Nutrias können beobachtet, aber bitte nicht gefüttert werden. Das ist ein Appell an die Vernunft. Wenn die Leute wirklich was für Tiere tun möchten, dann sollen Futterspenden in den Tierheimen abgeben oder Tierschutzvereine unterstützt werden. Nutrias zu füttern ist völlig fehlgeleitete Tierliebe.

Was richten diese für Schaden an?

Es handelt sich bei den Nutrias um keine einheimische Tierart. Durch die hohe Vermehrungsrate verdrängen sie die einheimischen und geschützten Biber massiv. Nutrias bekommen bis zu 24 Junge im Jahr, die selber nach fünf Monaten geschlechtsreif sind. Der geschützte Biber hingegen bekommt im Schnitt drei Junge im Jahr, die erst nach zwei bis drei Jahren geschlechtsreif sind.

Die Nutrias fressen die schönen Seerosen an der Eisbahnwiese, die damit unrettbar verloren sind. Die Seerosen zieren den ganzen Bereich und sollen auch künftig das Landesgartenschaugelände verschönern. Zudem höhlen sie Böschungen aus und bauen Erdhöhlen. Wie zum Beispiel im Schwarzen Graben. Hier sind Ufer- und Straßenböschungen, die von den Tieren unterhöhlt wurden. So auch am Bahnhof. Dadurch können statische Probleme entstehen, die mit einem hohen finanziellen Aufwand repariert werden müssen. Das hatten wir auch bereits.

Wie soll eine Lösung aussehen?

Wir suchen nach Lösungen, um das durch falsch verstandene Tierliebe verursachte Problem in den Griff zu bekommen.