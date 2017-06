Das "B" steht für meisterliches Bauen und Böhmes Zuverlässigkeit

Das Bauunternehmen Volkmar Böhme, Meisterbetrieb, kann bereits auf eine 27-jährige Tradition in Staupitz zurückblicken. Neben Seniorchef Volkmar Böhme steht mit Sohn Sebastian ein zweiter Meister an der Spitze der Firma, zu der circa 40 zum Großteil langjährig tätige Mitarbeiter gehören.

Dabei arbeiten Vater und Sohn Hand in Hand, sind ein eingespieltes Team. Zu dem gehören auch die starken Frauen der Familie. Schwerpunkte der Tätigkeit des Unternehmens sind der Hoch- und Tiefbau, die Gestaltung von Außenanlagen sowie denkmalpflegerische Leistungen.

Davon zeugen unter anderem solche exponierten Vorhaben wie:

• das Schloss Moritzburg

• das Schloss Hartenfels

• das Red-Bull-Trainingszenrum am Cottaweg und der Umbau von Teilen des Leipziger Zentralstadions

• die Komplettsanierung der Katharina-von-Bora-Oberschule in Torgau

• die Sanierung und Modernisierung der Kita „Bärentatzen“ in Torgau

Qualität ist bestes Argument

Die Firma Böhme gilt als Spezialist mit hoher Fachkompetenz für Maurer- und Betonarbeiten, Putz und Wärmedämmung, den Innenausbau sowie die Sanierung von Klinkerfassaden. Circa 80 Prozent der Aufträge kommen von der öffentlichen Hand.

Gegenwärtig ist zudem der Bau von Eigenheimen gefragt. Qualität ist auch hier das beste Argument! Selbstverständlich werden nach wie vor auch kleinere Sanierungen für private Hauseigentümer übernommen. Die gute Auftragslage ermöglicht Neueinstellungen. So werden sowohl Lehrlinge als auch Fachkräfte gesucht. Erfahrene Lehrausbilder sorgen für das praktische Rüstzeug. Hinsichtlich der Theorie existiert eine enge Zuammenarbeit mit den entsprechenden Berufsschulzentren. „Bei uns werden junge Leute gefördert und gefordert, denn die vorab genannten Beispiele zeigen, welch hohe Ansprüche unsere Baustellen aufzuweisen haben“, macht Sebastian Böhme deutlich. „Unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter sind eine wesentliche Säule des Erfolges“, weiß Seniorchef Volkmar Böhme.

Moderne Technik

Um den Service für den großen Kundenkreis noch zu erhöhen, das eigene Leistungsprofil zu stärken, hat das Bauunternehmen Böhme zielgerichtet und kräftig in moderne Technik investiert. Dazu gehört ein Autokran der Firma DEMAG, der Lasten bis zu 35 Tonnen bis in eine Höhe von 32 Metern heben kann.

Ein hochmoderner Lkw der Firma Mercedes wurde mit einem Spezialkran ausgestattet, dessen Ladearm bis in 20 Meter Höhe ausgefahren werden kann. Außerdem verfügt er über ein Hubseil und eine Palettenzange.

Eine hochleistungsfähige Betonpumpe erleichtert die Arbeit am Bau erheblich. Sie verfügt über eine Förderweite von bis zu 100 Metern. „All diese Investitionen erleichtern nicht nur die Arbeit auf der Baustelle, sondern sind ganz einfach notwendig, um heute wettbewerbsfähig zu sein. Dass wir hier keine Vergleiche zu scheuen brauchen, beweisen die von uns realisierten Großprojekte“, stellt Volkmar Böhme dar.

"Die konsequente Investitionstätigkeit sichert die

Wettbewerbsfähigkeit auf den Baustellen.

Das belegen die realisierten Großprojekte eindrucksvoll."