Das "fahrende Auge" parkt in Torgau

Was aber, wenn Brillen oder Kontaktlinsen solche Defizite nicht mehr, oder nur noch schwer, ausgleichen können? Wer sich mit dieser Problematik beschäftigt, sollte am Montag, 5. März, das Beratungsmobil „Blickpunkt-Auge“in Torgau aufsuchen. Es macht von 10 bis 15 Uhr Station auf dem Markt. „Besucher können sich bei uns kostenlos über Angebote und Leistungen informieren, die bei Seheinschränkungen dienlich sind“, sagt Liane Völlger. Sie ist als Ansprechpartnerin mit an Bord.

Das Beratungsteam von „Blickpunkt Auge“ beantwortet auch Fragen zu den häufigsten Augenerkrankungen und gibt einen Überblick über Sehhilfen, zumeist wenig bekannte Hilfsmittel und Reha- Maßnahmen. „Allerdings führen wir keine medizinische Beratung durch“, stellt Völlger klar.

Zudem finden sich im „fahrenden Auge“ Literaturangebote der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB), wo sich angemeldete Nutzer kostenfrei Hörbücher ausleihen können. Wer am Montag zusätzlich eine umfassende persönliche Beratung wünscht, sollte sich anmelden unter Telefon 0341 7113201 oder 0174 9623998. „Vorbeikommen können jedoch alle Menschen, die sich über Angebote und Leistungen bei Seheinschränkungen infromieren möchten.