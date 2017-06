Das Arbeitsklima muss stimmen

TZ: Sie sind seit 2000 selbständige Gastronomin. Ist die Lage wirklich so kritisch, auch für Sie persönlich?

Beatrix Dörge: Da kann ich Ihnen nicht helfen, denn in meinen beiden Lokalen gibt es zum Glück keine derartigen Probleme. Ich habe sogar drei Azubis. Der Junge erlernt wie eines der beiden Mädels den Beruf des Restaurantfachmanns bzw. frau für den Servicebereich. Das zweite Mädel wird zur Köchin ausgebildet. Ich habe in meinen Lokalen keine Nachwuchs- und Personalsorgen.

Als Vorsitzende des Torgauer Wirtevereins können Sie zu dieser kritischen Lage in der Gastronomie sicher doch etwas sagen …

Ja. Einige Lokale in der Stadt haben richtige Personalprobleme.

Bedeutet das etwa, dass diese Gaststätten vor der Schließung stehen?

Nein. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber möglicherweise müssen sie ihre Öffnungszeiten verkürzen. Zudem muss der Betreiber des Lokals noch mehr arbeiten.

Können Sie das genauer erklären?

Der Inhaber der Gaststätte, der sowieso meist mit arbeitet, muss noch mehr im täglichen Normalbetrieb zupacken. Er wird dadurch gezwungen, die Organisation des Gaststättenbetriebes, die kreative Arbeit für die Entwicklung seines Lokals und die buchhalterischen Tätigkeiten außerhalb des normalen Lokalbetriebes zu verlegen. Damit hat der Lokalchef oder die Chefin noch mehr Stress und die Zeit zur notwendigen Erholung wird geringer.

Zahlreiche junge Leute haben doch einen beruflichen Abschluss in der Gastronomie und arbeiten dennoch in anderen Branchen. Sind die unregelmäßigen Arbeitszeiten in den Lokalen der Grund dafür?

Ja. Die fürs Familienleben so ungünstigen Schichten sind das eine. Das Personal muss in dieser Branche arbeiten, wenn die Leute mit normaler Arbeitszeit ihre Freizeit genießen. Dazu kommt auf der anderen Seite die schwere körperliche Arbeit. Das wollen viele der jungen Leute nicht auf sich nehmen.

Wie haben Sie sich denn die drei Azubis geangelt?

Bei Jessica und Marcus, die im Service tätig sind, hat offenbar ihre Ferienarbeit in meinen Lokalen das Interesse an dem Beruf in der Gastronomie geweckt. Und Jasmine, die in der Küche lernt, hat sich ganz normal beworben. Übrigens, alle drei Azubis sind Torgauer.

Kann der Personalmangel in zahlreichen Gaststätten Sachsens auch mit den vergleichsweise geringen Löhnen in dieser Branche zu tun haben?

Hier und da sicher auch. Aber unser Lohngefüge hat sich dem anderer Dienstleistungen inzwischen angepasst. Wir zahlen inzwischen mehr als den Mindestlohn. Gastronomen, die vernünftig zahlen, haben auch Personal.

Sind Sie auf Aushilfspersonal angewiesen?

Ja. Das sind geringfügig Beschäftigte. Wenn ich in meinen zwei Lokalen Vorreservierungen mit vielen Gästen habe, teile ich diese Helfer gleich in unseren Dienstplan mit ein. Da gibt es keinerlei Probleme.

Arbeiten auch Schüler in den Ferien bei Ihnen?

Ja. Sie kommen aus den verschiedensten Bildungseinrichtungen und helfen in der Küche und im Service. Das läuft auch gut, weil sowohl die Schüler als auch wir als gastronomische Einrichtung davon profitieren.

Ist Ihr „Café im Schloss“ nicht Konkurrenz zu dem nicht weit entfernten „Herr Käthe“ in der Katharinenstraße?

Nein. Beide Lokale haben eine völlig andere gastronomische Ausrichtung.

Wie ist Ihr Führungsstil, autoritär oder freundschaftlich?

Ganz klar freundschaftlich. In erfolgreichen gastronomischen Einrichtungen, egal welcher Art sie sind, geht es oft zu wie in einer Familie. Das muss auch so sein, um diesen knallharten Job zur Zufriedenheit der Gäste bewältigen zu können. Nur wenn das Arbeitsklima stimmt, ist es möglich, dass alles funktioniert. Das ist auch zusätzliche Motivation für die Mitarbeiter, die angesichts des unregelmäßigen Arbeitsablaufes zahlreiche Stunden während der normalen Arbeitszeit hohen Belastungen ausgesetzt sind. Regelmäßige Pausen gibt es bei uns nicht, die ergeben sich einfach, wenn der Besucherstrom mal nachlässt. Das geht oft für uns alle bis an die Schmerzgrenze.

Wie läuft so eine Schicht ab?

Das ist einfach zu erklären. Wenn um 11 Uhr ein Reisebus mit Torgau-Besuchern ankommt, geht es rund bei uns, obgleich wir darauf vorbereitet sind. Die Gäste nehmen zunächst ihr Mittagessen ein und schauen sich danach meist in einer eineinhalbstündigen Führung die Stadt an. Anschließend steht für sie Kaffee und Kuchen in unseren Lokalen auf dem Programm. Dabei ist es für uns selbstverständlich, ihnen beste Qualität zu bieten. Das bedeutet fürs Personal fünf Stunden Dauerstress ohne Pause. Aber für uns ist ein Erfolgserlebnis, wenn die Gäste am Ende mit dem Aufenthalt in unseren Lokalen zufrieden sind. Dann wissen wir: Unser hoher Aufwand hat sich gelohnt.

Müssen Ihre Mitarbeiter über bestimmte Zeiträume die tägliche Arbeitszeit entsprechend des Besucherstroms teilen?

Das passiert, kommt aber sehr selten vor. Ich versuche es zu vermeiden.

Sie stehen im „Herr Käthe“ neben vier weiteren Kollegen selbst in der Küche.

Trauen Sie diesen Mitarbeitern nicht?

Ich vertraue ihnen natürlich. Aber die Erklärung ist ganz einfach: Kochen ist mein Hobby.

Sie lieben offenbar Ihre Arbeit. Bleibt da Zeit für Hobbys?

Ja. Die nehme ich mir. Ich fahre gern Fahrrad, treibe auch anderen Sport, vor allem an der Luft. Dazu lese ich mit großer Leidenschaft Bücher der verschiedensten Genres. Und ich reise gern.

Da war doch mal bei Ihnen von einer Weltreise die Rede?

Das ist noch immer ein Thema. Das wird aber keine normale, organisierte Tour. Die Route ist zwar klar, aber wann und wie lange ich an welchem Ort bin, wird vorher nicht geplant. Darüber entscheide ich kurzfristig.