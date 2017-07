Das Chaos hält in Torgau Einzug

Am 4. August ist die ehemalige Sängerin von „Wir sind Helden“, Judith Holofernes , zu Gast in der Kulturbastion. Die Torgauer Zeitung sprach im Vorfeld mit der 40-Jährigen.

Torgau. „Ich bin das Chaos“. So heißt das neue Album von Judith Holfernes, der ehemaligen Stimme der Band „Wir sind Helden“. Mit diesem im Gepäck kommt die 40-Jährige am 4. August in die Kulturbastion. Die Torgauer Zeitung hatte eine zurzeit etwas kränkelnde Holfernes im Interview und sprach mit ihr über die alten Zeiten, das neue Projekt und warum sie sich für dieses keinen richtigen Bandnamen ausgedacht hat.

TZ: Hallo Frau Holofernes, wie geht es Ihnen denn?

J. Holofernes: Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht sonderlich gut. Ich fühle mich als hätte ich ein Schleudertrauma. Nur ohne Trauma.

Wie kann man das denn verstehen?

Wir haben gestern auf einem sehr sehr heißen Festival gespielt, danach in den kalten Tourbus und dann hab ich mir auch noch irgendeinen Infekt eingefangen. Keine gute Kombination.

Dann erstmal gute Besserung. Sie sind gebürtige Berlinerin, allerdings in Freiburg im Breisgau aufgewachsen und erst nach ihrem Abitur wieder nach Berlin gezogen. Wo fühlt man sich mehr hingezogen, Ost oder West?

Eigentlich eher in den Osten. Natürlich habe ich auch die Zeit in Freiburg genossen, aber meine wirkliche Heimat ist einfach Berlin.

Nun ist Torgau das erste Konzert ihrer Tour in den neuen Bundesländern. Freut man sich da, wieder „nachhause“ zu kommen?

Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe bisher im Osten nur gute Erfahrungen gemacht. Die Menschen hier sind super freundlich und herzlich, da freut man sich immer wieder, wenn man dort ist. Und auch mein allerschönstes Konzert überhaupt habe ich im Osten gespielt, nämlich in Jena.

Waren Sie denn auch schon einmal in Torgau?

Nein, dorthin hat es mich bisher noch nicht verschlagen. Aber mir wurde schon im Vorfeld gesagt, dass es dort sehr schön sein soll. Ansonsten würde ich dort auch nicht spielen. Meine Tourtermine mache ich nämlich meistens auch davon abhägnig, wie sehr mir eine Stadt gefällt.

Nun waren Sie ja mit den Helden auf den größten Bühnen Deutschlands unterwegs, jetzt mit dem Soloprojekt ist das alles eine Nummer kleiner. Was gefällt Ihnen persönlich denn besser?

Seinen Reiz hat natürlich beides. Wenn man irgendwie für Rock am Ring angefragt wird, weil da gerade der Headliner abgesprungen ist, dann ist das natürlich als Band schon ein riesiger Kick und auch ein tolles Gefühl, vor so vielen Menschen spielen zu dürfen. Aber auf der anderen Seite haben solche kleineren Konzerte natürlich eine viel schönere Atmosphäre. Am allerliebsten spiele ich deshalb auch in Clubs, weil man da einfach mehr unter sich ist.

Und mal angenommen, jetzt würde tatsächlich noch einmal Rock am Ring anfragen und Sie als Headliner haben wollen, würden Sie es tun?

Ich denke schon. Es wäre zwar dann eine absolut einmalige Sache, aber ich glaube, ich würde mich ein einziges Mal nochmal auf Sowas einlassen.

Und wenn man dann in solchen kleineren Städten unterwegs ist, nimmt man sich da dann auch mal die Zeit für eine kleine Stadttour?

Auf jeden Fall. Ich genieße es immer total, wenn ich neue Orte kennenlernen kann und bin auch sehr gespannt, was ich so in Torgau entdecken werde.

Was war denn bisher so das prägnanteste oder schönste Erlebnis bei so einer Tour?

(Lacht) Das kann ich genau sagen. Das war auf einem Festival, wo genau, weiß ich leider nicht mehr. Da bin ich allein ein bisschen durch die Gegend gelaufen , Querbeet über irgendwelche Felder und Wiesen. Und die ganze Zeit habe ich einen kleinen Punkt in der Ferne gesehen, der sich die ganze Zeit vor mir herbewegt hat. Eine ganze Weile bin ich diesem Punkt hinterhergegangen, bis sich dann irgendwann herausgestellt hat, das war ein Krokodil, was da die ganze Zeit vor mir unterwegs war.

Ein Krokodil?

Ja. Also eigentlich ein Mensch im Krokodilskostüm besser gesagt. Der hat sich wohl gedacht, verkleide ich mich auf dem Festival eben einfach mal als Krokodil. Das war super lustig.

Nun aber zu Ihrer neuen Musik. Bei ihren Songs ist ein ganz essentieller, wenn nicht sogar der wichtigste, Teil der Text. Ist für Sie die Musik nur schmückendes Beiwerk? Könnten Sie es sich vorstellen, nur zu schreiben?

Das ist eine gute Frage. Ich habe ja auch schon einmal einen reinen Gedichtband veröffentlicht. Allerdings will ich langfristig schon bei der Musik bleiben. Sie gibt dem Ganzen einfach noch eine Ebene mehr, über die man sich ausdrücken kann. Es ist das Gesamtkunstwerk, was am Ende so einzigartig ist. Ich weiß nicht, ob die Versatzstücke daraus allein funktioneren würden.

Mit den Helden ging ihre Musik ja immer sehr in Richtung Gesellschaftskritik. Ihr neues Projekt geht jetzt allerdings deutlich tiefer und befasst sich viel mit dem Mensch als einzelnen. Spiegelt sich hier ihre eigenen Entwicklung wider, sind sie mit fortlaufendem Alter weiter in sich gekehrt?

Ich finde, so einen großen Unterschied macht das gar nicht. Meiner Meinung nach ist alles, was in unserer Gesellschaft passiert, auf die einzelne Person zurückzuführen und demnach hat sich auch die Richtung, in die ich meine Texte jetzt stricke, auch nicht so drastisch verändert.

Sie schreiben alle Songs nach wie vor selbst?

Ja, eigentlich schon. Manchmal hole ich mir zwar etwas Hilfe oder Inspiration von anderen Künstlern, aber eigentlich schreibe ich so ziemlich alle meine Songs selbst.

In einem anderen Interview haben Sie einmal erwähnt, dass Ihnen das Allein-Musik-Machen überhaupt nicht gefällt und ihr neues „Soloprojekt“ ja auch in dem Sinne kein Soloprojekt ist, weil Sie noch eine Band dabei haben. Nun haben Sie dem Ganzen allerdings Ihren Namen gegeben. Warum?

Ich muss zugeben, ich habe es einfach irgendwie verpasst, mir einen guten Bandnamen auszudenken. Mich hat vor einiger Zeit ein Journalist mal gefragt, wie denn mein neues Projekt heißt und dann habe ich es einfach nach mir benannt.

Und haben Sie mit der Zeit mit den Helden abgeschlossen oder schwelgen Sie hin und wieder noch in Erinnerungen?

Nein, abgeschlossen auf gar keinen Fall. Ich höre auch heutzutage immer noch gern meine alten Songs und stehe voll und ganz hinter dem, was wir damals gemacht haben. Was den Kontakt mit den Leuten von damals angeht, ist es allerdings ein bisschen schwierig. Denn wie damals zu Helden-Zeiten wohnen wir nach wie vor in drei unterschiedlichen Städten und so sieht man sich nicht sonderlich oft. Aber diese Zeit ist ein wichtiger Teil von mir, wird das auch immer bleiben und deshalb spiele ich auch heute noch ein paar der alten Sachen mit meiner neuen Band. Ich frage dann manchmal einfach: „Hey, hättet ihr denn nicht Lust, wenn wir ein paar Songs von meiner absoluten Lieblingsband covern?“

Und nun zum Abschluss noch die obligatorische Frage: Wie steht es um ein Revival von „Wir sind Helden“?

(Lacht) Die musste ja jetzt noch kommen. Gut, also was die Helden angeht, ich glaube da muss man sich keine großen Hoffnungen mehr machen. Manchmal denke ich mir, wir hätten uns damals einfach vernünftig auflösen sollen, damit unsere Fans trauern hätten können und dann wäre die Sache vom Tisch gewesen. Jetzt liegt das Projekt schon fünf Jahre auf Eis und ich kann versichern: da kommt auch in den nächsten Jahren Nichts.