Das weltweit bekannte und mit hohen Preisen gekrönte Schattentheater „Moving shadows“ von „Die Mobilés“ aus Köln gastiert am Freitagabend, 24. August, in Torgau, Schlosshof Hartenfels. Die TZ hat vorab vom Regisseur Harald Fuß einige „Schattengeheimnisse“ erfahren.

Torgau. „Die Mobilés“ aus Köln waren mit „Moving shadows“ 2012 Sieger beim „Supertalent“ in Frankreich. Sie haben beim weltgrößten Comedyfestival in Montreal „Juste pour rire“ den Kreativitätspreis und den Publikumspreis - gewonnen. Mit ihrem spektakulären Schattentheater werden sie seitdem auf den großen Bühnen der Welt gefeiert. Morgen, Freitag, 26. August, kommt das Ensemble nach Torgau in den Schlosshof Hartenfels, eine der romantischsten Bühnenkulissen Deutschlands. Die TZ hat mit dem Regisseur Harald Fuß, Jahrgang 1956, über das Geheimnis des Schattentheaters gesprochen.

TZ: Herr Fuß, wer sind „Die Mobiles“?

Harald Fuß: Wir sind drei Choreographen: Michaela Köhler-Schaer, Stefan Südkamp und ich sowie neun bis zwölf Bewegungskünstler – Artisten, Tänzer, Pantomimen aus Frankreich, Deutschland, Schweden und den USA. Die Gruppe hatte sich schon 1979 an der Sporthochschule Köln gegründet, wo meine beiden Kollegen und ich studierten.

Haben Sie jemals mit so einem Erfolg gerechnet?

Ich habe damit gerechnet, dass es gut wird. Aber es hat ja auch eine Weile gedauert. Seit 1985 können wir von unserer Arbeit leben.

Wie hat es angefangen?

Ursprünglich als reines Bewegungstheater ohne Schatten. Da wurden beispielsweise Statuen dargestellt, die zum Leben erwachen. Wir sind damit auch in Fernsehsendungen aufgetreten.

Und was war das Schlüsselerlebnis, das den Blick ins Schattenreich öffnete?

Der Impuls kam von einer Autofirma. Sie wussten, dass wir mit intensiven bizarren Bewegungen arbeiten und wollten eine Schattenschau. Das war‘s - und das ist es auch heute noch.

Das Genre ist jedoch schon sehr alt ...

Schattenspiele gibt es seit mehr als 2000 Jahren, auch im alten China.



Und sie werden überall verstanden ...

Das ist unser großer Vorteil. Körpersprache braucht keinen Dolmetscher - nirgendwo auf der Welt.

Gibt es dennoch gewisse Unterschiede in der Darstellung einzelner Szenen?

Wir müssen uns landesüblichen Gepflogenheiten anpassen, darauf achten, wie man sich etwa in Indien verbeugt, oder dass sich Frauenshilhouetten in arabischen Ländern nicht allzu deutlich abzeichnen.

Was brauchen Sie für die Aufführung?

Eigentlich nur eine Lichtquelle von hinten, acht Menschen, eine Leinwand und Musik. Natürlich auch ein tolles Publikum, auf das wir uns auch in Torgau freuen.