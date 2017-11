Das Geld kommt dem Nachwuchs zugute

Neugierig lauschten die jungen Mitglieder des aktuellen Kinderrates der „Kinderoase Beilrode“, als sie in dieser Woche von Leiterin Kathrin Ramp zur Besprechung gerufen wurden.

Beilrode. Neben ihr hatte Hendrik Brunn, Apotheker und Inhaber der Land-Apotheke Beilrode, am Tisch Platz genommen. Er informierte die Kinder darüber, dass die Spenden, die seine Kunden freiwillig für den beliebten Apotheken-Jahreskalender* geben, diesmal komplett der Beilroder Kindereinrichtung zugute kommen. Freudestrahlend nickten die Kleinen und ließen es sich nicht nehmen dafür gleich selbst die Werbetrommel zu rühren – und zwar mit einem Foto, das zum Spenden animieren soll.



Kathrin Ramp regte die Kleinen an, sich Gedanken darüber zu machen, worin das Geld dann investiert werden könnte. Alle waren sich gleich einig, dass der Außenbereich der Kinderoase davon profitieren soll – zum Beispiel durch den Bau einer Cross-Strecke, für die dann natürlich auch noch geeignete Fahrzeuge angeschafft werden müssen.

(* Nur so lange der Vorrat reicht. Wenn alle Kalender vergeben sind, kann natürlich trotzdem weiter gespendet werden.)