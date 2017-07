Das Gericht kommt nach Beilrode

Ostelbien . Der August beginnt in Ostelbien mit einem Paukenschlag: Das Leipziger Verwaltungsgereicht wird am Dienstag in Beilrode über die Beitragsklage der BIKO verhandeln. Mehr dazu:

Der August beginnt in Ostelbien mit einem juristischen Paukenschlag: Wie die Bürgerinitiative gegen unsoziale Kommunalabgaben (BIKO) gestern bekanntgab, wird sich das Leipziger Verwaltungsgereicht am kommenden Dienstag erneut mit den gegen den Zweckverband Beilrode-Arzberg gerichteten Beitragsklagen befassen.

Hierzu gibt es 10 Uhr eine öffentliche Verhandlungsrunde im Versammlungsraum des Zweckverbands im Dachgeschoss in der Ernst-Thälmann-Straße. Sollte das Besucherinteresse größer sein, als es der Raum hergibt, werde es möglicherweise einen Umzug in die Gemeindeverwaltung geben, hieß es. Am Nachmittag, 15 Uhr, begebe sich das Gericht zusätzlich noch zu einem Vor-Ort-Termin in die Teichstraße nach Rosenfeld.

BIKO-Vorsitzende Renate Götze bezeichnete die erneute Verhandlungsrunde als wegweisend. In den zurückliegenden Jahren habe sich die BIKO bereits durch drei Instanzen geklagt und obsiegt. Daraufhin habe der Verband eine neue Satzung erlassen müssen, auf deren Grundlage im vergangenen Jahr neue Bescheide erlassen worden seien. Gegenüber der Torgauer Zeitung zeigte sich Götze optimistisch, dass das Gericht auch jetzt wieder den Argumenten der Kläger folgen wird. Allein von BIKO-Mitgliedern liegen fünf Klagen vor.

Und Renate Götze gibt sich schon jetzt kampfeslustig: Natürlich werde man auch diesmal – wenn notwendig – durch alle Instanzen gehen. Die Döbrichauer BIKO-Chefin sieht, indem Grundstücksbesitzer durch die Beitragsbescheide deutlich mehr zur Kasse gebeten werden als Mieter, den vom Grundgesetz her gegebenen Gleichbehandlungsgrundsatz ausgehebelt. Der ostelbische Verbandsvorsitzende René Vetter war urlaubsbedingt für die TZ gestern nicht erreichbar.