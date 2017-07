Das Jugendteam packt beim Metal-Festival kräftig mit an

Torgau. Am Wochenende wirds in Torgau heavy. Seit heute findet im Entenfang das Metal-Festival „In Flammen“ statt, bei dessen Vorbereitung und Durchführung auch das Jugendteam Torgau mitgeholfen hat. Welche Rolle es hierbei einnahm, erzählt Teamgründerin Christina Gaudlitz:



TZ: Das Jugendteam ist inzwischen ja ziemlich gewachsen. Waren alle Mitglieder bei der Vorbereitung mit dabei?

C. Gaudlitz: Nein, hier haben neun Leute aus dem Team geholfen.



Welche Aufgaben haben die Jugendlichen bei der Vorbereitung des Festivals denn erfüllt?

Es war in erster Linie die Verpflegung der Künstler und auch der Besucher, um die wir uns als Jugendteam gekümmert haben. Wir haben beim Catering mitorganisiert, für die Bands eingekauft und auch beinige Kuchen für die Kuchenrunde am Samstag gebacken. Außerdem haben wir bei der Deko geholfen, da haben wir die aufgestellten Kreuze gestrichen.



Und hat das Jugendteam auch während des Festivals Aufgaben?

Ja, natürlich. Hier werden wir bei der Einlasskontrolle eingesetzt, kümmern uns weiterhin um das Catering, weisen die Gäste auf dem Zeltplatz ein und, was besonders cool und aufregend ist, wir helfen beim Shuttle für die Bands vom Gelände zum Hotel mit.



Und inwieweit hilft es dem Jugendteam bei der Durchführung seines eigenen Jugendfestivals?

Durch die Hilfe beim In Flammen bekommen wir so viele verschiedene Einblicke hinter die Kulissen eines Festivals, die wir dann auf unser eigenes übertragen können. Sei es bei der Einlasskontrolle oder wie alles strukturiert ist mit den Bühnenzeiten der Künstler und so weiter, das alles hilft uns, an unser Jugendfestival ganz locker ranzugehen.