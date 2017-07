Das Mädchen war chancenlos

Fünf Minuten vor Beginn der Hauptverhandlung im Torgauer Amtsgericht herrschte extreme Stille, obgleich der Angeklagte, die Eltern der getöteten jungen Frau sowie 18 Zuhörer bereits im Saal saßen. Der Schock darüber, was am 20. August vorigen Jahres gegen 12.30 Uhr auf der Staatsstraße 38 zwischen Oschatz und Wermsdorf passiert war, steckte offenbar allen Anwesenden noch immer in den Gliedern.

An diesem Tag endete das Leben von Anita K. (Name von der Redaktion geändert), einer jungen Frau von erst 19 Jahren aus einer Ortschaft der Region Oschatz, als sie in Nähe des Abzweiges Mahlis in ihrem Mazda in der 70er Zone mit dem aus Oschatz kommenden, in Richtung Wermsdorf fahrenden VW Passat Combi des Angeklagten Alexander M. (Name von der Redaktion geändert) kollidierte. Die Friseuse zog sich beim Aufprall an einen Baum des angrenzenden Waldes derart schwere Verletzungen an Kopf, Rumpf, Gliedmaßen, Becken sowie einen Riss der Schlagader zu, so dass sie noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag. Der VW-Fahrer musste sich deshalb vor dem Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Er erlitt bei diesem Crash ebenfalls schwere Verletzungen, so dass er mit Gehhilfen im Verhandlungssaal erschien. Der 51-Jährige, wohnhaft in einem größeren Ort bei Oschatz, arbeitet als Berufskraftfahrer, ist aber seit dem Unfall arbeitsunfähig geschrieben. Der LKW-Lenker konnte kaum etwas zur Wahrheitsfindung beitragen. „Ich kann mich vom 18. August bis zum 22. August 2016 an nichts mehr erinnern. Ich lag im Koma und bin erst zwei Tage nach dem Unfall im Krankenhaus aufgewacht.“ Offenbar aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen.

Zwei Zeugen, ein Mann aus Dresden und eine Frau aus Berlin, sagten vor Gericht aus. Der Angeklagte hatte Sekunden vor dem entsetzlichen Unfall auf der Staatsstraße dieses Duo überholt, bevor er mit der jungen Frau zusammenstieß. Der 27-Jährige war wie seine 36-jährige Begleiterin mit dem Fahrrad im Zuge einer organisierten, sportlichen Tour unterwegs. „Der VW-Fahrer schien mir relativ schnell unterwegs zu sein. Er konnte, nachdem er uns überholte, wohl nicht schnell genug wieder auf seine Spur einscheren, so dass es in der Kurve zum Zusammenstoß kam.“

Seine Mitfahrerin belastete den Angeklagten ebenfalls. „Der VW ist nur einen Meter an mir vorbeigerast. Dann kam schon die Kurve. Ich habe das Auto aus den Augen verloren, danach nur einen Knall gehört und gesehen, wie ein Pkw durch die Luft flog.“ Übrigens: Die Rechtsprechung schreibt bei einem entsprechenden Überholvorgang 1,5 Meter Abstand zum Radfahrer vor. Das Gutachten des Sachverständigen, der als Bereitschaftshabender nach dem Unfall vor Ort war, bestätigte in seinem Bericht und in der Aussage vor Gericht die Schuld des Alexander M. Seine Unfalluntersuchung, in Zusammenarbeit mit der Polizei, ergab unter anderem, dass sich der der VW des Angeklagten zum Zeitpunkt des Crashs 1,4 Meter auf der Spur des entgegenkommenden Mazdas befand.

Die Geschwindigkeit von der verunglückten Fahrerin gab der Experte mit 60 bis 70 km/h an. Die Geschwindigkeitsanzeige des VW Combis war nach dem Zusammenstoß bei Tempo 110 stehengeblieben. „Das gilt zwar strafrechtlich nicht als Beweis. Aber meine bisherigen Erfahrungen besagen, dass der Mann mindestens mit Tempo 95 unterwegs war“, sagte der Sachverständige aus. Außerdem habe die Untersuchung der Spuren ergeben, dass der VW-Fahrer zwar zum Kollisionszeitpunkt sich im Einschervorgang befand, aber seine Fahrspur noch nicht erreicht hatte.

Fest stand nach der Beweisaufnahme auch, dass die junge Mazda-Lenkerin keine Chance hatte, dem ihr entgegenkommenden VW Combi auszuweichen. Sie konnte das auf ihrer Fahrspur entgegenkommende Auto nicht sehen. Außerdem befindet sich neben ihrer Spur eine Böschung, an deren Ende bereits der Wald beginnt. Im Sektionsbericht der Toten bestätigen die Mediziner, dass die junge Frau durch Einwirkung von stumpfer Gewalt starb. Sie stand weder unter Einfluss von Medikamenten noch Alkohol.

Der Angeklagte ist laut Bundeszentralregister nicht vorbestraft. Im Fahreignungsregister Flensburg hat er zwei Eintragungen. Er wurde einmal mit dem Lkw und einmal mit dem Privat-Pkw wegen zu hoher Geschwindigkeit erwischt. Dafür kassierte er jeweils eine Geldbuße sowie einen Punkt. Die Frage des Richters, wann der Angeklagte wieder als Berufskraftfahrer arbeiten könne, konnte der Mann nicht beantworten. „Ich bin ja erst vor zwei Wochen erneut operiert worden und befinde mich noch immer im Krankenstand.“ In seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung erklärte Alexander M., dass es ihm leid tue, was passiert ist.

Die Anträge der Juristen wichen weit voneinander ab. Der Staatsanwalt plädierte unter anderem für eine Freiheitsstrafe von neun Monaten mit Bewährung. Die Anwältin der Eltern der Toten, die als Nebenkläger auftraten, forderte 15 Monate ohne Bewährung. Ihr Hauptargument: „Wie können Sie an einer Stelle überholen, wo man nicht sieht, was von vorne kommt?“ Der Verteidiger indes sah es nicht mal als erwiesen an, dass sein Mandant überhaupt überholt habe und bei dem Crash auf der entgegen gesetzten Fahrspur unterwegs war. Allerdings bleibe als Straftat die fahrlässige Tötung. „Die Höhe des Strafmaßes dafür überlasse ich dem Gericht.“

Der Richter verurteilte Alexander M. wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte im Zeitraum von einem Jahr 2400 Euro an die Verkehrswacht Oschatz zahlen. Zudem hat der Mann die Kosten des Verfahrens sowie alle Auslagen der Eltern der getöteten jungen Frau zu tragen, die in Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen Alexander M. entstanden. Außerdem verhängte der Richter gegen den Angeklagten eine Sperre von einem Jahr, in deren Zeitraum ihm die Führerscheinstelle des Landratsamtes keine neue Fahrerlaubnis erteilen darf.

„Aus Sicht der Angehörigen der jungen Frau kann es keine gerechte Strafe geben. Das Urteil des Gerichts stellt nur eine juristische Wertung des Schuldvorwurfs gegenüber dem Angeklagten dar“, sagte der Richter und fügte knallhart an: „95 km/h sind sie mit Sicherheit gefahren in einem Bereich, wo nur 70 erlaubt sind. Hinzu kommt die durchgezogene Linie, die das Überholverbot deutlich anzeigt. Die Kurve ist auch nicht einsehbar. Wie kann man da nur überholen? Sie haben grob verkehrswidrig und rücksichtslos gehandelt. Mit dem Entzug der Fahrerlaubnis sind andere Verkehrsteilnehmer erst mal ein Jahr vor ihnen geschützt.“