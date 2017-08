Das Schloss rüstet auf

Torgau. Seit Freitagnachmittag ist das ehemalige Residenzschloss Hartenfels wieder wehrhaft. Zumindest theoretisch, denn im Rahmen der Ausstellungsaufbauarbeiten in den Kurfürstlichen Gemächern wurde eine Kanone aus dem 19. Jahrhundert angeliefert. Sie wird samt Lafette ab dem 10. September 2017 als Bestandteil der neuen Dauerausstellung „Standfest. Trinkfest. Bibelfest.“ zu sehen sein, allerdings nur übergangsweise. „Das ist eine Leihgabe vom Schloss Rochlitz“, so Frank Schmidt, einer der Ausstellungskuratoren von der Sächsische Schlösser, Gärten und Burgen gGmbh.



„Derzeit wird ein Nachguss extra für die Ausstellung angefertigt, der dann dauerhaft installiert wird. Ein Modell wie dieses hat wahrscheinlich nie hier gestanden“. Neben der Aufstellung schwerer Artillerie fand gestern auch die Abnahme des Gewölbenachbaus in der Flaschenstube statt. Das Styroporgerippe ist in wochenlanger Detailarbeit direkt in den Raum eingepasst und mit einer Art weißer Theatergaze bespannt worden, um eine Illusion des einstigen Gewölbes zu erzeugen. Jenes war im Zuge des Festungsumbaus im 19. Jahrhundert einer neuen Etagenaufteilung zum Opfer gefallen. „Es konnte anhand alter Stiche im sogenannten Torgauer Katechismus teilweise rekonstruiert und unter Berücksichtigung zeichnerischer Irrtümer dank moderner Bauforschungen vervollständigt werden.“, erklärte Daniel Sommer von der Dresdner Designfirma „whitebox“.



Die großen Feierlichkeiten am 10. September, dem Tag des offenen Denkmals, wird übrigens auch ein buntes Programm für Jung und Alt ergänzen, denn nach der offiziellen Eröffnung werden Speis und Trank auf dem Schlosshof gereicht, der Landfrauenverein krendenzt selbstgebackenen Kuchen zum Kaffee und die Besucher sind eingeladen, sich umzuschauen, zur Livemusik zu tanzen und einen fürstlichen Nachmittag im Torgauer Residenzschloss zu verbringen.