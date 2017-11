Das Spiel in Halbzeit zwei verloren

Am vergangenen Wochenende stand für die zweite Vertretung des VfB Torgau der schwere Gang zum Tabellenführer an. Nach zuletzt vier Siegen in Folge gingen die Torgauer mit einem gesunden Selbstbewusstsein in das Spiel. Die jungen Torgauer ließen sich von der etwas härteren Gangart in der Leipziger Verteidigung nicht beeindrucken und konnten immer wieder zum Torerfolg kommen.

So konnte sich in der 1. Halbzeit keine Mannschaft entscheidend absetzen. Die Torgauer mussten und wollten in der 2. Halbzeit beim Torabschluss konsequenter zu Werke gehen, um die Partie erfolgreich zu bestreiten. Allerdings kam es anders als erhofft. Der HCL packte nun noch entschlossener zu, was die Gäste vor große Probleme stellte. Leider ahndeten die Schiedsrichter in dieser Zeit einige regelwidrige Aktionen nicht konsequent oder gar nicht.

Die Folge war, dass der Gastgeber zu einigen schnellen Treffern kam und nun mit sechs oder mehr Toren führte. Der VfB war völlig von der Rolle und die Entscheidung war gefallen. Die Leipziger nahmen nun wieder einen Gang raus und so konnte man die restliche Spielzeit ausgeglichen gestalten. In der im Handball üblichen gemeinsamen Nachbetrachtung mit dem Gegner, erhielten die jungen Torgauer viel Lob und die Bestätigung auf dem richtigen Weg ist eine erfolgreiche Mannschaft zu werden. Am morgigen Samstag kommt der BSC Victoria Naunhof II zum letzten Punktspiel 2017. Hier soll, die schon jetzt erfolgreiche Hinrunde, mit einem Sieg gekrönt werden.

Torgau: E. Dörge; J. Kramer (4), N. Hübner (1), M. Pfeiffer (8), C. Negro, J. Stock (1), J. Brendler (1), I. Weiß (1), K. Brömme (1), L. Dörge (1)