Das Waldbad Dommitzsch ist wieder eine Attraktion für Besucher geworden

Dommitzsch. Das Waldbad-Grundstück hat sich in ein Schmuckstück und Vorzeigeobjekt verwandelt. TZ sprach mit Betreiber Michael Mattersteig, der in Größenordnung investiert hat.

TZ: Wie jederman sieht, ist ja einiges passiert?

M. Mattersteig: Ja, wir haben von April bis September 2016 umgebaut. Das alte Unterkunftsgebäude wurde bis auf den Rohbau entkernt und dann im Inneren völlig neu gestaltet. Anstatt der Gruppenunterkünfte mit acht Doppelstock-Betten pro Zimmer, die niemand mehr haben wollte, entstanden vier moderne Gästezimmer mit zehn Betten und Frühstücksraum. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband verlieh uns dafür im Rahmen einer Zertifizierung drei Sterne. Ende September fand die Eröffnung statt und nach zähem Beginn, was auch am Saison-Ende lag, läuft es jetzt richtig gut.

Das Waldbad ist also wieder Anziehungspunkt?

So sollte es sein. Wir haben extra eine Außendusche errichtet, so dass auf dem Gelände auch gezeltet werden kann. Auch Familienfeiern sind beliebt. Während die Pension ganzjährig geöffnet hat, läuft die Saison im Waldbad von Mitte Mai bis Mitte September. Es besteht wie zuvor Baden auf eigene Gefahr – je nach Witterung ist zumeist von 10 bis 20 Uhr offen.

Woher kommen die Gäste?

Fast überwiegend sind sie von auswärts – Radfahrer, Urlauber, Camper. Die meisten sind vom Grundstück begeistert. Es gibt eine große Wasserrutsche, herrliche Natur, man kann bei Kaffee, Softeis und Imbissversorgung prima entspannen.

Wie sieht es mit der Wasserqualität aus?

Mit Hilfe des Landratsamtes und dem Wasser- und Bodenverband wurde der Graben als Zulauf zum ersten Mal seit der Wende fachgerecht saniert. Seitdem ist die Wasserqualität wesentlich verbessert. Wir sind wirklich sehr zufrieden.