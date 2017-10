Das Ziel ist ein breites Lächeln

In 20 Jahren kann viel passieren. Am Rande der Dahlener Heide ist in dieser Zeit beispielsweise ein kleines Mekka für Pferdefreunde aus der Region entstanden. Am zurückliegenden Wochenende war genau das ein Grund zum Feiern. Sowohl der Verein PSV Taura, als auch das Unternehmen Reiterhof Heideland Taura begingen ihr 20-jähriges Jubiläum.

Mittendrin Rowena Flugrath: Als Vereinschefin auf der einen und Geschäftsführerin auf der anderen Seite ist sie die Triebfeder des Standorts. Eine Chefin allerdings, die ganz genau weiß, wie wichtig das Team hinter ihr ist. Es sei die enge Verzahnung von Verein und Unternehmen, die beiden ungemein nütze. Sowohl Kathrin Galland als auch Jana Meinel hebt sie dabei als wichtige Integrationsfiguren und unverzichtbare Unterstützerinnen heraus.

Die Wirkung von Bibi und Tina

Aktuell stehen in Taura 46 der edlen Vierbeiner. Elf davon sind Schulpferde, auf denen zahlreiche Kinder Reitunterricht nehmen. „An sechs Tagen die Woche werden jeweils drei Stunden Reitunterricht abgehalten“, erklärt Rowena Flugrath. Beachtenswert sei dabei die Entwicklung, dass die Kinder immer früher ihr Interesse für Pferde entdecken und Reiten lernen wollen. „Früher ging es mit sieben oder acht Jahren los. Heute kommen die Eltern mit Drei- oder Vierjhrigen zu uns“, berichtet sie. Filme wie Bibi und Tina, Ostwind oder Spirit, in denen Pferde zentrale Rollen spielen, üben hier wohl eine Sogwirkung aus.

Mit Auswirkungen auch auf die Mitgliederentwicklung in Taura. 38 seien es aktuell, sagt Rowena Flugrath. Blickt sie in der Geschichte des Vereins gut ein Jahrzehnt zurück, waren es zu Spitzenzeiten auch schon mal 50 PSV-Mitglieder. Zu dieser Zeit verfolgte der Verein jedoch noch ein anderes Konzept und setzte mehr auf den leistungsorientierten Reitsport. Mitglieder waren auch deshalb vor Ort, um Springunterricht zu nehmen und dabei vom Wissen und Können erfolgreicher Reitsportler im Verein zu profitieren.

Neuausrichtung

Als dann aber 2007 mit Christoph Krach der letzte große Turnierreiter den Stall verließ und nach Bayern ging, entschlossen sich die Tauraer, eine neue Strategie zu fahren. „Das war die absolut richtige Entscheidung“, weiß Chefin Rowena Flugrath heute. Kindergeburtstage statt Hardcore-Reitunterricht – so ließe sich das aktuelle Rezept wohl ganz plakativ zusammenfassen. „Unser Ziel ist es, dass die Kinder am Ende des Tages mit einem Lächeln nach Hause gehen“, erklärt die 39-Jährige. Das gelinge nicht immer, sei aber die ganz zentrale Herausforderung, für die sich das Team auch pädagogisch regelmäßig fortbildet. Sie erinnere sich noch an ihren eigenen Reitunterricht, Drill habe eben dazugehört. Heute gehe das nicht mehr. Reiten sei eine Freizeitbeschäftigung geworden, mit dem Ziel, Spaß dabei zu haben. „Wir sind viel stärker in der Rolle eines Serviceanbieters“, sagt sie.

Tag der offenen Tür

Wie dieses Angebot aussieht, davon konnten sich die Gäste am Sonnabend beim Tag der offenen Tür informieren. Dabei wurden die Schulpferde gezeigt und auch die Voltigiergruppe des Reitvereins Rittergut Adelwitz demonstrierte ihren Ausbildungsstand. Wer wollte, konnte in der Chronik schmökern (die Großen) oder Hufeisen bemalen (die Kleinen). Genug zu erleben also, um an diesem Tag mit einem Lächeln nach Hause zu gehen.