Das Zuhören zum Erlebnis gemacht

Mucksmäuschenstill war es beim Regionalentscheid des 59. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels in der Buchhandlung Bücherwald am Torgauer Markt.

Torgau. Der Wettstreit hatte viele Interessierte angelockt, zuallererst natürlich die Sieger der Vorlesewettbewerbe der Schulen. Mehr oder weniger aufgeregt waren alle Teilnehmer, doch letztendlich hat jeder diesen sprachlich-literarischen Leistungsvergleich für sich selbst und die Zuhörer zum Erlebnis gemacht, wie die Gastgeberinnen Sabine Wendt und Katrin Jahnke berichten.



Alle gaben sich viel Mühe, aber die Jury war schnell und einstimmig zu ihrem Urteil gekommen: Sieger ist Bruno Hamann, der mit seinen Eltern und seiner Lehrerin extra aus Oschatz angereist war. Er überzeugte sowohl bei der Präsentation des Fremdtextes als auch bei der Vorstellung seines Wahltextes aus dem Buch „Boy in a White room“ von Karl Olsberg, ein Thriller – nicht nur für Jugendliche, in dem nichts ist, wie es scheint. Die Handlung verläuft im Spannungsfeld zwischen virtueller Welten und künstlicher Intelligenz und regt an, über Realität und Identität nachzudenken.