Das große Aufräumen dauert an

Aber es war Friederike. Das Orkantief wütete am 18. Januar besonders heftig in Nordsachsen. Nahe Beilrode, an der Landesgrenze zu Brandenburg, befindet sich einer der Schwerpunkte. Kreuz und quer liegen entwurzelte oder abgebrochene Stämme. Ihr Astwerk ragt bizarr und oftmals schier undurchdringlich in die Höhe, ebenso die Wurzeln.

Die Stellen, wo sie sich einst in die Erde der Annaburger Heide gegraben haben, gleichen Kratern. Und: Niemand weiß, ob nicht noch weitere Stämme umstürzen. René Bruschke, zuständiger Leiter des Betriebsbereichs Ost (Annaburger Heide) im Bundesforstbetrieb Mittelelbe, zeigt auf eine Schneise: „Hier hat es zwei etwa 140 Jahre alte Kiefern quer über die Landesgrenze umgelegt. Die Wurzeln sind in Sachsen, die Kronen in Brandenburg.“ Politische Verwicklung bringt das aber nicht, denn die Flächen des Bundesforstes überqueren im Dreiländereck Sachsen/Brandenburg/Sachsen-Anhalt alle drei Ländergrenzen im Bereich des Militärischen Sicherheitsbereiches der Annaburger Heide.

Mit der Beräumung, dem „Holzmachen“, wurde begonnen. Die Dimensionen übertreffen bei Weitem die Auswirkungen früherer Stürme. „Wir gehen im Gesamtbetrieb von 60 000 bis 80 000 Festmeter Schadholz aus, davon bis zu 50 000 in der Annaburger Heide“, zeigt Bruschke auf. Die Arbeiten übernehmen sowohl eigene Waldarbeiter als auch forstliche Dienstleister bzw. Holzkäufer. „Zunächst waren wir damit beschäftigt, überhaupt erst die Verkehrssicherheit an den öffentlichen Wegen, an der Eisenbahnstrecke und die Sicherstellung der militärischen Erfordernisse des Übungsbetriebes zu gewährleisten.

Jetzt sind wir dabei, die Schadflächen sukzessive zu beräumen. Das wird sich bis Mitte des Jahres hinziehen“, prophezeit Bruschke. Trotz aller Anstrengungen würden Folgeschäden an der Infrastruktur, besonders an den Wegen, nicht vermeidbar sein. Und: Zweifelsohne entstehen auch Kahlflächen. Um sie wieder zu bepflanzen, braucht es erhebliche Investitionen, soweit es die Natur nicht selbst übernimmt.

Die wärmere Jahreszeit birgt außerdem die Gefahr eines verstärkten Schadinsektenbefalls. „Das soll durch zügige Beräumung eingedämmt werden. Deshalb arbeiten wir mit regionalen Firmen zusammen“, erläutert Bruschke. Ein großer Verarbeitungsvertrag wurde u.a. mit der Holzindustrie Torgau geschlossen. Darüber hinaus wurden auch andere Holzabnehmer beteiligt, um den Absatz auf möglichst breite Schultern zu stellen. „Wir brauchen Maschinenkapazität und sind froh, dass der Holzmarkt zurzeit noch aufnahmefähig ist. Ich muss bei allen Entscheidungen auch die Wirtschaftlichkeit beachten“, bekundet er und hofft auf gute Vermarktung.

Für den 29-jährigen Kim Kühne und seine Deutsche Bracke namens Dina bot die Waldtour mit Bruschke und der TZ zugleich die Möglichkeit, sich einen Überblick über sein neues Arbeitsgebiet zu verschaffen: Der junge Mann ist seit

1. März Rosenfelds neuer Revierförster. Seine ersten Herausforderungen sind keinesfalls gering.