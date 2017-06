Das große Rücken der Trainerstühle

Fußball. Die Fußball-Spielsaison 2016/2017 wurde am Wochenende beendet. Sonderbar: In diesem Jahren legten etliche Trainer ihr Amt nieder.

Fußball. Der Lokalfußball erlebt, durchlebt gerade bewegte Zeiten. Zwar ist die Saison zu Ende, doch es deutet sich bereits jetzt an, dass etliche Spieler ihre Töppen an den Nagel hängen und mit dem Saisonabschluss ihre fußballerische Laufbahn beenden. Klar, dies kennt man ja und ist gar nicht so selten. Doch in diesem Ausmaß bislang noch nicht bekannt – zahlreiche Trainer legten ihr Amt nieder und stellen ihren „Job“ zur Verfügung. Zwei Torgauer Vereine erwischte es dabei besonders – den SC Hartenfels 04 und den FC Elbaue.

Die Trainer beider Herrenmannschaften sind verabschiedet worden. Aus beruflichen, zeitlichen und auch aus persönlichen Gründen. So beendete Mathias Klopf zwei Spieltage vor Ende der Serie 2016/2017 sein Engagement als Trainer der Ersten des SC Hartenfels 04. Über die Gründe schrieb die TZ ausführlich. Trainerkollege Holger Pannke, der bis dato die Zweite führte, legte sein Amt aus beruflichen und zeitlichen Gründen nieder.

Beim FC Elbaue sah dies genauso aus: Trainer Jens Dehnert (1. Herren) und Mirko Kurth (2. Herren) gehen. Mit dem neuen, in der Planung befindlichen Torgauer Fußball-Großverein, hat dies jedoch nichts zu tun. Beide Trainer sind beruflich stark eingebunden und brauchen auch privat etwas Abstand zum Fußball.

Strelln-Schönas René Riegel beendete am Samstag ebenfalls sein Amt als Trainer. Seine Mannschaft, die zukünftig als Spielgemeinschaft mit dem TSV Röcknitz in der Kreisliga Nordsachsen spielt, wird von einem Röcknitzer Trainerkollektiv gecoacht.