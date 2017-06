Das passende "Nest" zum Wohlfühlen

„Der Genossenschaftsgedanke steht jedoch nach wie vor im Mittelpunkt“, bekräftigt Vorstand Axel Klobe. Zwar sind die Zeiten der Gründungsjahre, wo Eigenleistungen beim Wohnungsbau erbracht wurden, heute nur noch wenigen Genossenschaftsmitgliedern aus dem eigenen Erleben bekannt. Doch das Gefühl bzw. die Gewissheit, als Mieter der WBG auch gleichzeitig ein Mitglied zu sein, bestimmt in vielen Fällen das Verhältnis zu den vier Wänden, in denen man lebt. So spricht man nicht vom Mietvertrag, sondern vom Dauernutzungsvertrag, schließlich erwirbt man ja Genossenschaftsanteile.

„Wir konstatieren ein gewachsenes Selbstverständnis als Mitglied der Genossenschaft, auch ein Mitbestimmungsrecht in Anspruch zu nehmen. Und das ist gut so“, veranschaulicht Axel Klobe. Dies dokumentiert sich beispielsweise im Interesse, bei Vertreterwahlen zu kandidieren. Schließlich hat man als Vertreter unter anderem ein Mitspracherecht bei der Wahl des Aufsichtsrates oder bei einer Änderung der Satzung.

Wohnen mit Zukunft und in Sicherheit

Als Mitglied der Wohnungsbaugenossenschaft Torgau genießt man zahlreiche Vorteile. So steht attraktiv hergerichteter Wohnraum zu bezahlbaren Mieten zur Verfügung. Gleichzeitig werden angemessene und nachvollziehbare Nebenkosten garantiert. Darüber hinaus genießt man über einen Schutz vor willkürlichen Mieterhöhungen oder gar Kündigungen.

Kompetente und freundliche Ansprechpartner vor Ort gelten als ein weiterer großer Vorteil. Schnelle Hilfe wird garantiert, wenn es doch einmal hakt oder klemmt. Für die Wartung und Pflege sowie für laufende Reparaturen beschäftigt die WBG Torgau nämlich eigene Betriebshandwerker und Hausmeister. Dazu gehören Maler, Fußbodenleger, Schlosser und Elektriker. Außerdem arbeitet die WBG vertrauensvoll mit langjährigen regionalen Unternehmen partnerschaftlich zusammen. Damit ist eine schnelle und kompetente Erledigung von Störfällen im Haus und in der Wohnung gewährleistet.

Und das Beste: Die Kosten für sogenannte Kleinreparaturen werden von der Genossenschaft getragen! Außerhalb der üblichen Arbeitszeiten ist ein Bereitschaftstelefon für Notfälle ständig besetzt. WBG-Mitglieder erreichen also bei einer Havarie immer einen Mitarbeiter der Genossenschaft, der die notwendigen Schritte für eine schnelle Hilfe einleitet.

Erhöhte Attraktivität

Die Wohnungsbaugenossenschaft bietet Wohnungen für jeden Anspruch, von der kleinen 1-Raum-Wohnung bis zur großzügigen Altbauwohnung, von der Innenstadt bis zur ruhigen Randlage, flexible Wohnungsgrößen bis hin zur Maisonette-Wohnung gehören zum Bestand. Auch im ca. 15 km entfernten Dommitzsch kann ein gemütlicher Lebensmittelpunkt geboten werden. Der Wohnungsbestand ist vollständig saniert und immer mehr Wohnungen haben in den letzten Jahren einen Balkon zur Steigerung der Wohnqualität erhalten. Gegenwärtig erfolgt auf Wunsch auch die Schaffung moderner Grundrisse.

So wurde beispielsweise im Süptitzer Weg ein großer Wohnraum mit offener Küche geschaffen, Gleichzeitig entstand ein großes Bad mit Wanne und Dusche. „Junge Leute stehen auf solche Wohnungen“, weiß Axel Klobe, und so richtet sich das Unternehmen auch zukünftig darauf aus.

Apropos Blick in die Zukunft: Da spielen die Kriterien wie Barrierefreiheit und Fahrstuhl angesichts der demografischen Entwicklung schon eine wichtige Rolle in den Überlegungen. „Auf ein breites Interesse ist unser Vorstoß zur Schaffung barrierefreier Bäder schon jetzt gestoßen“, freuen sich die Vorstände Axel Klobe und Ronny Hollnecker.

Wohnumfeld

Die von eigenen Hausmeistern gepflegten Außenanlagen sind großzügig angelegt und verfügen über Bänke, Fahrradständer und Spielplätze für die Jüngsten. In allen Wohngebieten sind die Wege zum Einkaufen, zum Arzt und zur Kita/ Schule kurz. Je nach Möglichkeit werden Pkw-Stellplätze oder Garagen zur Vermietung angeboten.

Mieterfeste und interessante Infoabende beispielsweise zu Verkehrsfragen oder zum aktuellen Steuerrecht stoßen alljährlich auf ein großes Interesse und festigen das Miteinander in der Genossenschaft.

"Der Genossenschaftsgedanke steht auch künftig

im Mittelpunkt unseres Engagements."