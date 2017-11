Das war der erste Saisonpunkt

Kegelsport. In diesem Spiel wollten die Torgauer den ersten Saisonsieg einzufahren. Eckard Licht und Hendrik Lutzmann bildeten das Torgauer Starterpaar. Licht verlor drei von vier Bahnen mit 462 Holz gegen den stark aufspielende Köhler, welcher auf gute 519 Holz kam und den Mannschaftspunkt (MP) für Eilenburg holte. H. Lutzmann gewann alle vier Bahnen gegen Wolf mit 576:472 Holz und holte den MP für Torgau. Mit einem Ergebnis von 1:1 (991:1038) ging es dann in den zweiten Durchgang. Der KSV führte mit 47 Holz plus.

Jens Reiche und Thomas Landes wollten für den KSV nachlegen. J. Reiche konnte die erste Bahn gewinnen, verlor dann den Spielfaden und konnte keines der weiteren Duelle mehr für sich entscheiden. Er erspielte 1,5 Punkte, sein Gegner holte 2,5 Punkte bei 529:516 Holz. So ging der MP an Eilenburg. Auch Th. Landes gewann zwar die erste Bahn, konnte aber die drei folgenden Bahnen mit 463 zu 505 Holz gegen Münkwitz nicht gewinnen und damit war ebenfalls der MP für Torgau verloren. Eilenburg führte mit 3:1 (2015:2017). Der KSV führte nur noch mit zwei Holz.

Karsten Hofmann und Mike Barth waren die beiden letzten Starter für die Torgauer. K. Hofmann gewann als Tagesbester drei Bahnen bei einem Ergebnis von hervorragenden 591:517 Holz und holte den MP für den KSV. M. Barth gewann zwei Bahnen, konnte aber den MP bei 2:2 Satzpunkten nicht holen, da er mit 507:514 Holz ganz knapp den Kürzeren zog. Da Torgau allerdings bei den Gesamtholz mit 3115:3056 besser war, konnte die KSV-Sechs die Punkte für die Holz-Gesamtzahl holen und erspielte sein erstes Unentschieden der Saison.

Damit holten die Torgauer ihren ersten Punkt der Saison. Darauf soll im nächsten Spiel bei der Zweiten von Chemie Leipzig aufgebaut werden und der erste Sieg der laufenden Saison eingefahren werden.