Debatte: "Böse Bauern" und eine "Hau-drauf-Mentalität"

Als praktizierender konventioneller Landwirt möchte ich versuchen, einige Dinge über das seit Monaten heftig diskutierte Glyphosat und die darüber sehr einseitige geführte Diskussion zu erläutern und zu bewerten. Als allererstes möchte ich mich der möglichen Gefahr der Krebserregung widmen.

Werte Leser, wissen Sie, was alles nicht nur wahrscheinlich krebserregend, sondern definitiv krebserregend ist: Alkohol, Zigarettenqualm, Aerosole an der Tankstelle, Weichmacher im Plastik. Haben Sie deshalb aber schon angefangen, keinen Alkohol mehr zu trinken und nicht mehr zu rauchen, nicht mehr tanken zu fahren, kein Wasser aus Flaschen zu trinken? Ein neues Auto oder einen neuen Fußbodenbelag im Haus wünscht sich ein jeder gern. Wie gut das doch riecht… Nach was riecht es denn? Ausdünstungen der Kunststoffe – sehr gesund. Täglich blasen dutzende Flugzeuge Kerosin in die Luft ab. Aber keiner redet darüber.

Viel Wohlstand

Sehr geehrte Damen und Herren, die Diskussion über Glyphosat kann sich nur eine Gesellschaft leisten, deren Wohlstand ein übermäßig hohes Maß erreicht hat. Für uns sind doch glücklicherweise eine gesicherte Stromversorgung, fließend Wasser aus der Wand, eine warme Wohnung im Winter, Schulbildung, ein Auto, ein Handy – all diese Dinge – selbstverständlich geworden. Genau wie das „täglich Brot“. Doch fassen Sie sich doch bitte einmal an die eigene Nasenspitze: Wie genau schauen Sie bei den eigentlichen Luxusartikeln aufs Geld (Weihnachten ist gar nicht lange her) und wie genau tun Sie es beim täglichen Lebensmitteleinkauf? Die deutsche Mentalität ist leider „billig und schnell“, wenn es um Lebensmittel geht. Und glauben Sie bitte nicht, dass zur Gewissensberuhigung gekaufte importierte Bio-Lebensmittel aus dem Discounter auch immer solche sind.

Ich habe nichts gegen Biolandbau, im Gegenteil, aber dann doch bitte aus dem heimischen Hofladen um die Ecke und nicht aus dem Discounter. Und dann werden Sie feststellen, dass der Apfel auch mal Schorf haben kann, dass es beim Fleisch nicht nur Schnitzel sondern auch Kochfleisch gibt und dass Kartoffeln unterschiedliche Größen haben. All diese Dinge haben wir als Gesellschaft vergessen. Viele Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln im konventionellen Anbau beruhen auf Forderungen der abnehmenden Hand, dem Handel, der uns Landwirten wie auch Verbrauchern sagt, wie groß z.B. eine Schälkartoffel sein darf und wie viel Eiweiß Brotgetreide haben muss. Und mit etwas mehr gesellschaftlichem Verständnis für Lebensmittel und der notwendigen Ernteprodukte könnte auch die konventionelle Produktion auf viele Maßnahmen verzichten.

Damit komme ich aber zum eigentlichen Punkt, dem praktischen Einsatz von Glyphosat. Es wird als Gegenargument der Bauern und Landwirte immer nur zitiert, dass Glyphosat den Geldbeutel der Bauern füllt. Das stimmt so nicht! Auch Glyphosat kostet Geld und auch die Spritze fährt nicht von allein. Es ist schlichtweg eine andere Art und Weise der Bewirtschaftung. Es geht dabei neben der effektiven Arbeit auf dem Feld vorrangig um Bodenschonung durch Erosionsschutz, um eine bessere Befahrbarkeit der Flächen und damit die Vermeidung von Strukturschäden, um das Halten von Wasser in der Ackerkrume und letztlich die Einsparung von Dieselkraftstoffen und damit eine Reduktion von CO2 bei der Bestellung.

Viele Vorteile

In unserem Betrieb haben wir vor fünf Jahren den Pflug in die Ecke gestellt. Ich kann von vielen positiven Dingen berichten, die wir dank der pfluglosen Saat, also in dem Fall der Mulchsaat, erreicht haben. Ein Beispiel ist, dass wir bei all den Starkniederschlagsereignissen der letzten Jahre trotz des etwas hängigen Geländes die Ackerkrume, auch wenn sie frisch bestellt war, immer auf dem Acker lassen konnten und sie uns nicht auf die Straße, ins Dorf oder in den angrenzenden Bach gewandert ist. Das haben wir nach Pflugeinsatz schon mehrmals erlebt und es bleibt seitdem aus. Jenes ist aber nur in einem pfluglosen Ackerbausystem realisierbar und hat neben dem traditionellen Ackern eben seine Daseinsberechtigung. Und dort wird das Glyphosat als Mittel vor der Saat benötigt und dort gehört es auch hin.

Auch die Meinung, dass das Bodenleben darunter leidet, kann ich leider nicht teilen. Seit dem Pflugverzicht und trotz wiederholtem Glyphosateinsatz hat sich unser Regenwurmbesatz auf dem Acker vervielfacht. Und wo wir gerade beim Thema Lebewesen und Naturhaushalt sind: Wir als konventioneller Betrieb haben schon so manchen Euro und so manche Stunde in Landschaftspflegemaßnahmen investiert, um Streuobstwiesen zu pflanzen, minderwertige Ackerflächen aufzuforsten, Blühwiesen anzulegen zu Zeiten, wo von Förderung noch nicht die Rede war, Feucht- und Trockenwiesen zu pflegen usw.

Ich will damit sagen, dass es doch immer auf die Gesamtheit ankommt und dazu gehört eben auch, den Landwirten die Freiheit zu lassen, selbst über den Einsatz von Glyphosat zu entscheiden. Und ich möchte alle Klein- und Vorgartenbesitzer in Stadt und Dorf dazu auffordern, in diesem Jahr eine Ecke ihres gepflegten englischen Rasens umzubrechen und dort eine Blühwiese anzusäen sowie einen Stein- oder Asthaufen anzulegen, um Insekten Nahrung und Unterschlupf zu bieten. Es sind nämlich nicht immer nur die Landwirte schuld an aufgeräumten Landschaften.