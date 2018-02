Debatte: "Bio" kann die Elberegion in Sachsen stärken und Impulse geben

Roland Einsiedel

„Wenn dieses Unesco Biospährenreservat auch auf dem Landkreis Nordsachsen ausgedehnt wird, ist die weitere Wirtschaftsentwicklung in der ländlichen Elberegion nicht erschwert, so wie es CDU Politiker und auch Bundestagsabgeordneter Marian Wendt behaupten. Im Gegenteil könnten sich positive Wechselwirkungen mit dem Tourismus, Kultur, der Landschaftspflege, dem Umweltschutz und vor allem auch eine Verringerung von Abhängigkeiten, sowie positive soziale Effekte für mehr Bio ein großes Potential für eine starke Region entwickeln. Gerade der ökologische Landbau schafft neue Arbeitsplätze und wichtige Impulse für die Dorfentwicklung. Die Biowertschöpfungskette ist eine erfolgreiche Keimzelle für lebenswerte Regionen. Bio-Bauern - Hersteller und Händler schaffen Arbeitsplätze und Wertschätzung für die Region. Gemeinsam transformieren sie Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Die neue Bundesregierung muss diese wichtigen Bio-Impulse stärken, wenn sie ihre Verantwortung für ländliche Räume und ihre Nachhaltigkeit – Umwelt und Klimaziele ernst nimmt.

Bio kann diese Elbregion stärken. Politik, die eine nachhaltige Entwicklung auf dem Lande mächte, muss Okö-Potenziale nutzen. Wer dies als unnötige Hürden und die Wirtschaftsentwicklung in der ländlichen Elbregion als erschwerend sieht und die Dörfer entlang der Elbe als eine Art Museum, in denen keiner mehr lebt und arbeitet betrachtet, muss einmal überlegen, wem das dient und warum man politisch tätig ist.