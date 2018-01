Debatte: "Es wurde hergestellt, um Pflanzen zu vernichten"

Wolfram Günther

Torgau. Glyphosat ist das weltweit verbreitetste und auch das umstrittenste Pflanzenschutzmittel, das derzeit auf dem Markt frei zugänglich sind. In Deutschland werden jährlich zwischen 5000 und 6000 Tonnen Glyphosat ausgebracht und auf etwa 40 Prozent der Felder eingesetzt. Auch in Sachsen wird es in der konventionellen Landwirtschaft großflächig angewendet und als Standard-Herbizid regelmäßig auf die Felder gebracht.

Es schädigt die Pflanzen, denn als Herbizid wurde es hergestellt, um Pflanzen zu vernichten. Glyphosat wird in den Boden appliziert und gelangt nachweislich durch Auswaschung anschließend auch in Gewässersysteme. Es ist maßgeblich am Rückgang der Artenvielfalt beteiligt. Das Abtöten sämtlicher wildwachsender Pflanzen führt zu einem massiven Insektensterben. Dadurch wird wiederum Vögeln und anderen Tieren die Nahrungsgrundlage entzogen - das Artensterben setzt sich dort weiter fort. Auch Naturschutzprogramme und Greening-Maßnahmen der letzten Jahre haben keine Trendwende beim Artensterben bewirkt. Jeder Wirkstoff, der regelmäßig und großflächig eingesetzt wird, zeigt irgendwann Schädigungen auf Böden, Gewässer, Pflanzen, Tiere oder bei Menschen auf.

Die Frage, inwieweit Glyphosat für den menschlichen Organismus schädlich ist, wurde wie u.a. durch die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der WHO, die Glyphosat als „wahrscheinlich krebserzeugend beim Menschen“ einstuft, längst beantwortet. Monsanto patentierte die Substanz sogar als Antibiotikum, d.h. dieses Mittel wirkt auf mikrobieller Ebene und zerstört die Bodenorganismen. Eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien bewies eindeutig negative Effekte von Glyphosat auf die Aktivität und die Vermehrung der Regenwürmer im Ackerboden. Die Rückstände von Glyphosat in Lebensmitteln, Futtermitteln und der Umwelt sollten dringend, auch speziell in Sachsen, systematisch untersucht werden.

Protest-Demo

Aktuell forderten wieder 33 000 Menschen bei der „Wir haben es satt!“-Demonstration am 20. Januar zum Auftakt der Grünen Woche in Berlin den Glyphosat-Ausstieg. Das Thema Glyphosat ist den Verbrauchern wichtig und kann nicht mehr kleingeredet werden. Auch die Drohung, nach einem Verbot eines Wirkstoffs, diesen durch andere Wirkstoffe zu ersetzen, wird die Entscheidung für oder gegen einen Wirkstoff mit nachgewiesener Schädigung der Umwelt nicht beeinflussen. Hier ist eine entscheidende Kehrtwende in der Landwirtschaft nötig.

So sollte erst einmal insgesamt weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, zum Beispiel nur dann, wenn tatsächliche Schäden es erforderlich machen. Auch die Wiedereinführung des mechanischen Pflugs sollte unter diesem Aspekt überdacht werden. Aber auch kommunales Engagement für eine Reduzierung von Glyphosat und einen nachhaltige Landschaftsbewirtschaftung wie z.B. in Chemnitz sind richtungsweisend. Die Stadt verzichtet auf eigenen Flächen weitestgehend auf den Glyphosateinsatz und setzt sich zum Ziel, bei der Vergabe von Neupachtverträgen der Stadt, einen Verzicht auf Glyphosat zur Bedingung zu machen.

Das Konzept des integrierten Pflanzenschutzes nutzt die Schädlingsregulierung durch die Verstärkung der Vorkommen von Schädlingsräuberarten. Eine hohe biologische Vielfalt, die Vermeidung von Monokulturen und eine Vielfalt an Landschafts – und Lebensraumstrukturen können die überproportionale Entwicklung von bestimmten Schädlingen auf natürliche Weise verhindern. Der Einsatz von chemischen Mitteln verhindert diese Wirkung durch die Zerstörung der Lebensräume oder Lebewesen. Die Schädlingsregulierung durch den Einsatz von chemischen Mitteln sollte verbindlich erst als letztes erfolgen. Dieser minimierte Einsatz hat den positiven Nebeneffekt, dass die Resistenzbildung bei Schädlingen reduziert wird.

Vielfalt schützen

Auch das Umweltbundesamt bestätigt, dass in Ackerlandschaften ein Mindestanteil an Flächen sichergestellt werden muss, um dem Verlust an biologischer Vielfalt zu begegnen. Zitat: „Die Anwendung chemischer PSM muss auf diesen Flächen unterbleiben, denn sie wäre unvermeidbar mit indirekten Effekten auf das Nahrungsnetz durch Abtöten von Ackerkräutern und Insekten verbunden.“ Weiterhin führt das UBA aus, „Die Anhebung des Flächenanteils der ökologischen Landwirtschaft von zur Zeit 6 auf 20 Prozent wie bereits mit der nationalen Nachhaltigkeitstrategie beschlossen, wäre eine weitere sinnvolle Maßnahme zum Schutz der biologischen Vielfalt, denn die ökologische Landwirtschaft kommt in Feldkulturen weitestgehend ohne Anwendung der für Ökolandbau genehmigten PSM aus.“

