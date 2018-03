Debatte: "Fahrverbote dürfen nicht zur Regel werden"

Das Thema Diesel und die in diesem Zusammenhang im Raum schwebenden Fahrverbote in Ballungszentren beschäftigen auch die SPD in Nordsachsen. Das sagt ihr Sprecher, Heiko Wittig, zur Debatte:

Heiko Wittig

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil zu Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in Ballungszentren ein richtungsweisendes Urteil gesprochen. Die verantwortlichen CSU-Bundesverkehrsminister Ramsauer und Dobrint haben über viele Jahre die in Ballungszentren weit überschrittenen Werte von Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Atemluft billigend in Kauf genommen. Technische Lösungen gegen die Stickstoffdioxidemissionen sind lange bekannt und z.B. bei LKW seit langem Stand der Technik. Eine unheilige Verquickung zwischen Industrie und CSU-geführtem Verkehrsministerium hat uns zu der heutigen Situation geführt.

Es kann nicht sein, dass Mittelständler und private Autokäufer dafür die Zeche zahlen. Fahrverbote in Ballungszentren dürfen nicht zur Regel werden. Viel mehr fordern wir, dass die seit langem bekannten technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Nachrüstung zur Einspritzung von AdBlue u.a. Möglichkeiten kostenfrei von der Automobilindustrie übernommen werde. Auch eine bundesweit einheitliche „blauen Plakette“ würde dafür sorgen, dass saubere, moderne Diesel von Fahrverboten ausgenommen werden können. Eine weitere Option ist, die von den Herstellern gezahlten Kaufprämien für Neufahrzeuge von den Unternehmen zu erhöhen, da sich viele Besitzer älterer Fahrzeuge ansonsten keinen Neuwagen leisten können.