Debatte: Man sollte noch gezielter untersuchen!

Zum Thema Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft und dessen Auswirkungen und Folgen auf Menschen schrieb TZ-Leserin Rosemarie Meilick aus Süptitz folgende Zeilen:

Als TZ-Leserin verfolge ich die Debatten über die Anwendung von Glyphosat in den letzten Monaten. Vor allem die Lesermeinung des Vorsitzenden der Interessengemeinschaft „Ökologischer Landbau“, in der es heißt: „dass dieses Unkrautvernichtungsmittel im Verdacht steht, menschliche Zellen zu schädigen und bestimmte Krebserkrankungen im lymphalischen System zu fördern, weiter heißt es, dass auch die Entstehung von Hauttumoren begünstigt wird. Außerdem kann Glyphosat durch Aerosolbildung hunderte Meter weit abdriften. Welche Gefahr für Menschen besteht, die in der Nähe der Felder wohnen, ist noch nicht bekannt.“

Warum also wird hieraufhin nicht gezielt untersucht? Statistiken werden vielerseits veröffentlicht, oftmals unbedeutende. Wir wohnen seit 10 Jahren direkt am Feld und alle oben genannten Merkmale treffen, vor allem für meinen Mann, zu, zum Teil längerfristig. Er müsste an diesen Folgen sterben.

Wir atmen das Gift ein, obwohl wir denken, wie umweltgerecht wir doch wohnen mit Wald und Feld ringsum – Fehlanzeige. Welche Alternativen es zur Unkrautbekämpfung gibt und welche ökonomischen Nachteile für die Landwirtschaft entstehen würden, statt ökologisch zu handeln, wird von Herrn Neubauer nicht aufgezeigt. Es müsste doch zu denken geben, dass in den Regalen der Supermärkte Obst und Gemüse zu Niedrigpreisen angeboten wird, das eine makellose Struktur aufzeigt. Schön und gut für die Verbraucher, aber sollte man das nicht mal hinterfragen, warum das so ist? Im privaten Garten haben wir stets nur mit eigenem Kompost gedüngt und auch mal madige Möhren und Äpfel geerntet mit besten Geschmackseigenschaften.

Alle Achtung vor jungen Bio-Landwirten, die sich wehren und mit Mut zur Wahrheit öffentliche Kritik anbringen; wissenschaftlich hinterlegt.

Bleibt zu hoffen, dass die neue Regierung endlich handelt, auch wenn es schmerzlich ist, eingefahrene Methoden ändern zu müssen, zum Wohle unserer jüngeren Generationen.

