Deichbau noch bis Jahresende

Die Arbeiten am Elbedeich zwischen Döbern und Mockritz sind in den vergangenen Wochen sichtbar voran geschritten.

Döbern/Mockritz. Teile des neuen Dammes stehen schon, während an anderen Stellen noch eine Lücke klafft. Gut zu sehen: Das neue Bauwerk ist wesentlich höher und breiter, so dass sich die Einwohner von Döbern und Mockritz bei einer Flut künftig sicherer fühlen können. Auch eine weitere Schwachstelle wurde beseitigt: das neue Siel bei Mockritz ist so gut wie fertig. Hier bestand beim Hochwasser 2013 höchste Gefahr, nur mit Hilfe von Spezialisten und dem Einsatz schwerer Technik holländischer Streitkräfte konnte damals eine Katastrophe verhindert werden.



Insgesamt hat der Abschnitt des Deiches eine Länge von 1,3 Kilometer. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Auch der Elberadweg, der parallel zum Deich entlang führt, bekommt dann eine neue Trasse. Bislang besteht für die Radtouristen eine Umleitung über die Ortsverbindungsstraße Döbern/Mockritz.