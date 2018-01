Deichkern aus Beton kostet fünf Millionen Euro

Torgau. In den nächsten Tagen geht es auf den zahlreichen Deichbaustellen entlang der Elbe weiter. Die Landestalsperrenverwaltung hatte über Weihnachten und Silvester einen Bereitschaftsdienst einrichten lassen, falls Hochwasser kommt. Doch nur vorsorglich. Denn alle Deiche sind trotz umfangreicher Arbeiten geschlossen. Nirgends droht besondere Gefahr. Betriebsleiter Axel Bobbe gibt einen Überblick:

Dautzschen: Es ist die aktuell größte und teuerste Baustelle. Hier kam es bei der Flut 2002 zum Deichbruch. Um das riesige Loch zu verschließen, hat man damals große Steine in die Bruchstelle gekippt, die jetzt teilweise bis zu zehn Meter tief im Boden liegen. Man kann also keine normale Spundwand setzen, muss auf eine Betonwand zurückgreifen. Dazu wurden mächtige 80 Tonnen schwere Bohrfallgeräte geordert, eine zweite Maschine kam erst kurz vor Weihnachten zur Unterstützung. Bis in 18 Meter Tiefe wird gebohrt und dann betoniert. Gerade mal 50 Meter Wand sind fertig, 500 Meter soll die endgültige Länge betragen. Es dürfte also noch bis Mitte 2019 dauern.

Rosenfeld: Bis auf Restleistungen ist dieser Abschnitt fertig. Ende Januar/Anfang Februar wird die Baustelleneinrichtung abgebaut. Bis dahin sind die restlichen Arbeiten am Deichverteidigungsweg auch beendet.

Köllitsch: Der Deich ist ebenfalls so gut wie fertig. 2,5 Millionen Euro kostete es, den 1,2 Kilometer langen Abschnitt grund-

haft auszubauen. Die Restleistungen erfolgen noch in diesem Monat.

Ammelgoßwitz: Schon vor Weihnachten standen hier wegen schlechten Wetters alle Baugeräte still. Nun geht es bald weiter. Die Arbeiten an dem 1 Kilometer Deich sind zu 3/4 abgeschlossen. Baubeginn war im August. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Kranichau: Hier sind 1,2 Kilometer Deich und das Siel zu ertüchtigen. Im Sommer ging es los, etwa 90 Prozent des Dammes ist fertig. Am Siel sind noch Betonage-Arbeiten notwendig. Die LTV rechnet damit, dass die Baustelle noch bis März existiert. Kosten: 2,2 Millionen Euro.

Mockritz: Gute Nachricht. Der 1,5 Kilometer lange neue Deich steht. Nur noch Restarbeiten sind im Januar und im Februar zu erledigen. Das heißt auch, dass der Elberadweg zwischen Döbern und Mockritz in diesem Jahr wieder nutzbar ist. Die Strecke parallel zum Damm wurde bereits vor Weihnachten asphaltiert. Das Siel ist schon länger fertig. Kosten: rund 2,6 Millionen Euro.

Auch in diesem Jahr fangen einige Projekte entlang der Elbe neu an, wie Axel Bobbe froh verkündete. Hier die Zusammenfassung:

Ammelgoßwitz: Neben der jetzigen Baustelle steht nördlich der nächste Abschnitt auf der Agenda. Allerdings beginnt das Vorhaben erst im Frühsommer. Man arbeitet sich in Richtung Treblitzsch vor. Rund 1 Kilometer umfasst diese Etappe.

Loßwig: Zwar werden nur 400 Meter Deich ausgebaut, ganz besondere Aufmerksamkeit gilt aber dem Siel südlich von Torgau. Im August soll Baustart sein, erst im Februar/März 2019 wird mit dem Ende gerechnet.

Polbitz: Hinter Mockritz fehlt noch ein Kilometer Deich, der noch nicht den neuen Standards entspricht. Voraussichtlich im Oktober 2018 werden die Bagger vorfahren. Die Experten der Archäologie müssen erst grünes Licht geben.

Köllitsch: Ein zwei Kilometer langer Abschnitt ist auszubauen. Die LTV will im August damit beginnen, vermutlich dauern die Arbeiten dann bis Mitte 2019.

Graditz: Neben dem bereits ausgebauten Deich rückt ein 1,3 Kilometer langer Nachbar-Bereich ins Visier. Im August soll es losgehen. Voraussichtlich im Februar 2019 ist es geschafft.

Elsnig/Mockritz: Der mit großen Bäumen bestückte Weinskedeich am Elsniger Wäldchen/Lerchenspornhohlweg entpuppte sich 2013 als großer Schwachpunkt. Jetzt liegt die Genehmigung für einen völlig neuen Deich vor – 800 Meter lang bis zum Elbdamm. Im Februar erfolgt die Ausschreibung, voraussichtlich im August ist Baubeginn.