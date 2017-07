Deko unter der Lupe

Für die Deko hat sich das Team nämlich etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Weil nichts so sehr den Sommer-Sand-und-mehr-Charakter der Veranstaltung unterstreicht wie Cocktails – und diese an traumhaften Stränden gern auch mal in Kokosnüssen oder Ananas gereicht werden – präsentieren die Veranstalter die farbenfrohen Blumenarrangements wie Pina Colada und Co.!

Unsere Rockabilly-“Perle“ Nadine hat bei Blumen Sachse schon mal einen Blick darauf geworfen und sagt: „Das passt perfekt zum gerade aktuellen Accessoire-Trend! Überall sieht man Ananas an Ketten, Ringen, Gürteln und auf Kleidern – da kommt Urlaubsfeeling auf!“ Das finden wir auch und freuen uns schon auf die TZ-Sommerlounge am 22. Juli auf dem Geharnischtenfestgelände in Torgau! Kommen Sie doch vorbei und lassen Sie sich bei Rockabilly-Musik, Cuba Libre und Burgerduft entspannt in den Liegestuhl fallen!